金麥遵古法製作純手工月餅/綠豆椪全面上架

純手工月餅綠豆椪

中秋節將屆，庫市金麥食品公司遵古法製作的各式月餅及綠豆椪，8月31日（周二）起已全面上架，堅持傳統工藝，日日新鮮出爐，年年以最時鮮的美味，向灣區 僑胞賀節。

「金麥月餅」用料新鮮，少油少糖，保證不含防腐劑，消費者大可放心。「金麥綠豆椪」是店內人氣商品，節日期間每天暢銷熱賣500個以上，口味有甜及半甜鹹兩種，皮薄餡足，無論是甜口，還是半鹹甜口的都一樣大受消費者青睞。

「千里共明月」─中秋節是中國最富傳奇色彩也是最重要的節日之一，過去這二年，全美雖然碰上了新冠疫情，但一家人利用中秋佳節歡聚一堂，買上一盒象徵圓圓滿滿的中秋月餅，仍然是一件非常重要且美好的事。

金麥月餅，口味相當多，計有：蓮蓉、白蓮蓉、白蓮蓉單黃、蓮蓉單黃、蓮蓉雙黃、紅豆沙單黃、紅豆雙黃、棗泥、棗泥單黃、棗泥雙黃、鳳梨、鳳梨核桃 、黑芝麻核桃、素伍仁、香芋、抹茶等，純手工自製，每日新鮮供應，負責人表示，金麥堅持口味，絕不添加任何防腐劑，無敵美味灣區稱最，走親訪友，帶上一盒金麥月餅，不僅送者有面子，受禮的人更是歡喜接受。

為了配合月餅上架，金麥食品公司還遠從台灣 訂製了三款喜氣洋洋的包裝禮盒，今年海運成本大幅増加，相對台灣的印刷費也是翻倍成長，但為了追求好的品質以及對台灣小型商業的支持，金麥一如既往，仍然堅持採用來自家郷的產品。

座落在Stevens Creek大道上的金麥食品公司，以精緻的蛋糕、麵包享譽灣區，金麥的麵包、蛋糕之所以出名，在於用料講究全手工製作。每日供應台式、日式麵包計數十種，是灣區麵包店供應品種最多的一家。金麥蛋糕造型典雅、口感綿密，不含動物脂肪及防腐劑，歡迎預訂。

金麥成立灣區35年，一直是灣區人的好鄰居好厨房，從早餐到晚餐，您想吃的台式家郷味食品，魯肉飯，烤雞腿飯，鰻魚飯、香炒糯米飯、三杯雞飯、炒米粉、炒麵、胡椒餅、飯糰等，此地應有盡有。疫情期間還増加了許多冷凍食品，如蔥油餅、韮菜盒子、貢丸、香腸、水餃、鍋貼等，方便大家將美味外賣回家享用。

炎炎夏日裏，來一碗金麥「古早味黒糖刨冰」，更是南灣人的小確幸，刨著綿綿的細冰裏，加入了紅豆、緑豆、芋頭、花生、愛玉、仙草、鳳梨、波霸等配料，最後淋上店家秘製的黑糖汁，消暑解渴又好吃，讓人一勺一勺的停不下來。

金麥位於：19675 Stevens Creek Blvd., Cupertino, CA 95014，電話：408-255-2221七日營業。