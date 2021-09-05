許氏新鮮參提升免疫力增強防護力

許氏新鮮參專利保鮮包裝。

由許氏參業集團所屬的許氏參場，新鮮花旗參已經上市了。專家對於新鮮參理化指標測試發現，新鮮花旗參的養分比一般市面的乾參多出百分之十四，糖分也較少，而且食用起來帶有難得的清香氣息，在秋天這個養肺的季節，滋陰益氣花旗參有助於緩解秋燥，更可以藉此保養呼吸系統。

現代藥理已證明花旗參是補氣保健的首選藥材，能夠幫助促進血清蛋白、骨髓蛋白、器官蛋白等的合成，能有效提高機體免疫力。花旗參屬於溫補，與亞洲參刺激神經系統的熱屬不同，故花旗參是四季皆宜的補品。新鮮參食用的方式很多，可以直接切片吃，也可煮茶泡水或是煲湯，若在蒸煮米飯時加入少許也有一番風味。另外獨特的清香也很適合泡酒飲用，可以小酌怡情。

許氏參業集團成立於1974年，為美加首家華人 花旗參農場，也是目前全美最大的華人專業專職花旗參種植公司。許氏農場位於北緯45度，其當地氣候、土壤、雨量等自然環境，是最適合花旗參生長之產地，故孕育出威州95%的全美年產量。由許氏參場出品的新鮮參，生產工作環境及品質完全符合美國農業部 核訂農場生產規範最高標準GAP作業準則，依規定自農場採收後，必須用經過三口一百多公尺的深井所抽打上來的純淨井水，經過濾後兩次清洗新鮮參，再由人工仔細檢選，才能包裝空運到各地銷售，絕對保證提供最純淨的健康，值得消費大眾信賴。許氏參業也特別強調，經過農業部標準生產的新鮮花旗參，除了完整保留了威州新鮮參特有的清香口感與天然養分外，同時也提高了保存的期限。而市面上其他未經過標準規範清洗處理的新鮮參，保存期限則相對較短，且生產過程品管的參差不齊，也會影響品質及消費者的健康權益。

針對此次新鮮花旗參上市，具有農夫憨厚本質的創始人許忠政先生更欣喜的表示：「新鮮參的成分濃郁，功效加倍，許氏參場選擇4至5年的花旗參，當天採收後隨即以空運方式到全美各地，並以特價供應，藉以回饋47年來支持許氏的消費大眾」，總裁許恩偉也特別強調：「唯有自產自銷，才可以提供最高品質的新鮮參！」

而許氏參業擁有自營參場，不經中間商代理，自產自銷，用心經營47年的信譽，價位有保障，而且品質完全合乎美國農業部檢驗標準，絕對值得消費大眾的放心信賴。歡迎大家到各大超市及許氏特約經銷商選購。許氏購物網同時提供兩磅全美免費空運到府優惠。許氏服務專線1-800-826-1577，網站www.hsuginseng.com。

關於許氏-47年老字號的許氏參業集團成立於1974年，位於威斯康辛州沃沙市，為全美最大種植花旗參之花旗參農場。創業來以自產自銷、農場直營的「產銷一條龍」的方式，自種植、篩選、分級到製造全過程，種植腹地及GMP規模均立於產業的領導地位，分公司遍佈美、亞板塊，堅持著「貨源純正、價廉物美、顧客至上、服務到家」的經營原則。47年如一日的努力堅持，和誠懇實在的敬業精神，也讓許氏參業集團擁有「全球花旗參第一品牌」的榮譽稱號。