許氏新鮮參提升免疫力增強防護力
由許氏參業集團所屬的許氏參場，新鮮花旗參已經上市了。專家對於新鮮參理化指標測試發現，新鮮花旗參的養分比一般市面的乾參多出百分之十四，糖分也較少，而且食用起來帶有難得的清香氣息，在秋天這個養肺的季節，滋陰益氣花旗參有助於緩解秋燥，更可以藉此保養呼吸系統。
現代藥理已證明花旗參是補氣保健的首選藥材，能夠幫助促進血清蛋白、骨髓蛋白、器官蛋白等的合成，能有效提高機體免疫力。花旗參屬於溫補，與亞洲參刺激神經系統的熱屬不同，故花旗參是四季皆宜的補品。新鮮參食用的方式很多，可以直接切片吃，也可煮茶泡水或是煲湯，若在蒸煮米飯時加入少許也有一番風味。另外獨特的清香也很適合泡酒飲用，可以小酌怡情。
許氏參業集團成立於1974年，為美加首家華人花旗參農場，也是目前全美最大的華人專業專職花旗參種植公司。許氏農場位於北緯45度，其當地氣候、土壤、雨量等自然環境，是最適合花旗參生長之產地，故孕育出威州95%的全美年產量。由許氏參場出品的新鮮參，生產工作環境及品質完全符合美國農業部核訂農場生產規範最高標準GAP作業準則，依規定自農場採收後，必須用經過三口一百多公尺的深井所抽打上來的純淨井水，經過濾後兩次清洗新鮮參，再由人工仔細檢選，才能包裝空運到各地銷售，絕對保證提供最純淨的健康，值得消費大眾信賴。許氏參業也特別強調，經過農業部標準生產的新鮮花旗參，除了完整保留了威州新鮮參特有的清香口感與天然養分外，同時也提高了保存的期限。而市面上其他未經過標準規範清洗處理的新鮮參，保存期限則相對較短，且生產過程品管的參差不齊，也會影響品質及消費者的健康權益。
針對此次新鮮花旗參上市，具有農夫憨厚本質的創始人許忠政先生更欣喜的表示：「新鮮參的成分濃郁，功效加倍，許氏參場選擇4至5年的花旗參，當天採收後隨即以空運方式到全美各地，並以特價供應，藉以回饋47年來支持許氏的消費大眾」，總裁許恩偉也特別強調：「唯有自產自銷，才可以提供最高品質的新鮮參！」
而許氏參業擁有自營參場，不經中間商代理，自產自銷，用心經營47年的信譽，價位有保障，而且品質完全合乎美國農業部檢驗標準，絕對值得消費大眾的放心信賴。歡迎大家到各大超市及許氏特約經銷商選購。許氏購物網同時提供兩磅全美免費空運到府優惠。許氏服務專線1-800-826-1577，網站www.hsuginseng.com。
關於許氏-47年老字號的許氏參業集團成立於1974年，位於威斯康辛州沃沙市，為全美最大種植花旗參之花旗參農場。創業來以自產自銷、農場直營的「產銷一條龍」的方式，自種植、篩選、分級到製造全過程，種植腹地及GMP規模均立於產業的領導地位，分公司遍佈美、亞板塊，堅持著「貨源純正、價廉物美、顧客至上、服務到家」的經營原則。47年如一日的努力堅持，和誠懇實在的敬業精神，也讓許氏參業集團擁有「全球花旗參第一品牌」的榮譽稱號。
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