加州租客驅逐保護令延長至9月30日

沙加緬度訊–加州 州長紐森(Gavin Newsom) 於6月28日簽署的AB832法案

加州的租客 驅逐保護令延長至2021年9月30日，為全美最強而有力的保護令。此法案提供52億元的資金，協助陷入困境的加州租客支付自2020年4月起的租金 和公用事業費用，使他們能保住居所。

隨著加州延長保護令，州政府積極鼓勵有逾期未付租金的租客和房東雙方盡快申請加州新冠病毒租房援助計畫。在AB832法案下，申請者最高可獲得全額補助，用以支付逾期或未來的租金。另外，低受入租客或可通過該計畫獲得補助支付部分或全額公用事業費用，其中包括煤氣費、電費、水費和網路費用。

因新冠疫情而有逾期未付租金或公用事業費用，或需要協助支付未來租金的房東和符合資格的租客皆可通過HousingIsKey.com網站申請加州新冠病毒租房援助計畫。申請程序已經過簡化和改善，包括增加多語言服務、縮短申請程序，以及減少申請者需要上傳的文件。已向該計畫提出申請的申請者（包括已支付逾期租金或公用事業費用的申請者）無須重新申請以在未來獲得額外的援助。收到首筆付款的 60 天後，租客及其房東會收到通知，邀請其更新現有的申請，並提出額外的財務援助請求。

雖然該計畫會持續接受申請直到資金用盡，建議申請者還是儘早完成申請。申請者資料受到保密，並不會在房東和租客之間分享。該計畫也不會詢問申請者的移民狀態或要求其出示公民身份證明。

如申請者需多語言服務，或需獲得地方社區組織的協助以填寫申請表或上傳文件，請致電833-687-0967或前往HousingIsKey.com的「獲得協助頁面」，與就近的地方社區組織進行預約。

如需獲得更多計劃詳情或開始進行申請，請前往HousingIsKey.com 或在每日上午7時至下午7時致電833-430-2122（免費熱線），與加州新冠病毒租房援助計畫客服中心聯絡。