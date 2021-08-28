iChina Westfield Valley Fair新開幕

iChina 開業盛典在眾多政商名流及社區賢達的簇擁下隆重舉行。

近日南灣名店林立的Westfield Valley Fair新添了一家吸引眼球的豪華食肆，取名iChina，掀動受疫情影響沉淪一年多的餐飲業。這家獨樹一幟，打出中餐西進的創新餐飲文化，豔驚多姿多彩的灣區 飲食市場！iChina座落在繁華的矽谷時尚 熱點，占地1.3平方英呎，投資超過1500萬元，在灣區是絕無僅有的超豪寶地。對飲食老饕們，無疑是一大喜訊。

日前iChina在衆多政商名流及社區賢達的簇擁下舉行了隆重的開幕典禮後正式對外開放營業。出席典禮的貴賓包括中國 駐三藩市領事館總領事王東華、Santa Clara 市長Lisa Gillmor、Saratoga市長趙嬿、Daly City 市長Juslyn Manalo及議員Raymond Buenaventura、Milpitas副市長Carmen Montano及議員 Evelyn Chua、Fremont市長 Lily Mei及副市長邵陽、San Jose副市長Chappie Jones、San Mateo 縣長Dave Canpe、美國潮商基金會林志斯(Louis Lam)理事長等各界嘉賓出席了開幕儀式，與iChina執行長Eiko Bao共同主持剪綵，還獲衆多政界頒贈褒揚狀祝賀。

iChina的裝潢氣派，從入門的刹那間已感受到其富貴迫人。據說其整體設計構思源自中國千年歷史的宋代青綠山水畫「千里江山圖」，相信設計師很有創意地把中國古代南派山水所蘊藏的色彩與現代時尚曡合，創造出iChina的視覺震撼，如濃重的碧綠及湖水藍的主色，滲入金色所呈獻豪華不失優雅及奢華的質感，讓顧客在充滿夢幻的視覺環境下用餐，感受尊貴侍奉！貴賓房特設的360度全方位虛擬投影，可依照賓客的餐飲配套及喜好，供給結合視聽的VR觀感享受，這是絕無僅有的新體驗！

iChina在灣區極具挑戰的餐飲業帶來什麼美食佳餚？主廚兼營運總監林啟宗(Eddie Lam )表示，新美式概念的中式烹飪理念，保持傳統風味的完整性，重新詮釋，挑戰中國菜的普通觀念。聽起來很順應潮流，這很適應新生代的飲食渴求「融合(fusion)」。

看看iChina供應的小吃，雖然主打仍是中菜，但調味及呈現均突顯其創新特色。如豬肉蝦餃、多汁雞、芝麻酥、麻辣燙、麻辣魚、蓮藕片、醃鴨胸、 豬耳朵沙鍋、五香牛腿、新疆羊肉串、多汁豬肉包、啤酒燜鴨肉片、芥末茶蛋、蝦多士、醃製蘑菇、五花肉沫、長鰭金槍魚、蔥油餅、黑松露慕斯等都是濃濃的中國風，但這些都運用了新的中菜演繹。

iChina的執行長Eiko Bao特別提到，其餐館的名命如意「愛中國」，代表對中國飲食文化的傳承和結合時代發展的趨勢所追逐的熱情。他們希望把全心投入的一切，與各界分享，獲大眾認同。

想感受一下什麼是奢華的中國式餐飲及最時尚的中國菜？在iChina可體驗傳統中餐廳的前衛菜餚。電話：408- 352-5405，地址：Westfield Valley Fair 2855 Stevens Creek Blvd., Santa Clara, CA 95050網址：https://www.ichinarestaurant.com/。