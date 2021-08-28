我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者

加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診

IEEE未來科技峰會2021重磅嘉賓雲集

工商訊
IEEE未來科技峰會2021重磅嘉賓雲集
IEEE未來科技峰會2021重磅嘉賓雲集

2021年8月24日，由世界上最大的專業技術組織之一IEEE電氣電子工程師學會主辦、IEEE CISOSE董事會、IEEE「2021未來科技峰會」組委會協辦、美國悅海國際傳媒/智源國際集團承辦的-2021未來科技峰會-未來智能（2021 IEEE Summit On Future Technology Future）在網上隆重舉行。本次峰會是疫情以來，繼2019年IEEE未來科技峰會在美國矽谷千人級會議之後第2年在網上舉行。

本屆峰會聚焦AI智能技術、智能駕駛與智能機器人、智慧城市與大數據、智能醫療技術與健康、數字貨幣與區塊鏈、智能無人機技術和應用，六大前沿領域主題。多位重量級嘉賓做了精采的主旨演講，包括：IEEE院士/董事、ACM傑出科學家文森佐-皮奧里；IEEE & ACM雙院士、國際計算機領域著名學者俞士綸；IEEE 院士、前Sunpreme公司董事長兼CEO阿肖克-辛哈；美國佛利蒙特市市長高敘加；矽谷著名投資人、飛馬科技風投合夥人比爾-萊切特等，以及來自美國、英國、中國、澳大利亞、德國、意大利、日本、新加坡等國家的數十名知名學者、行業專家、企業家、投資人云集峰會。

據峰會執行秘書長、承辦機構美國悅海國際傳媒CEO於麗娜表示：峰會創立於美國矽谷，作為國際前沿科技交流的平台，歷時4年每年舉行一屆，現已成功打造成頂級科技技術峰會品牌，它將國際智能技術領導人，政府高層，全球行業專家、企業家、投資人以及頂尖學術研究人員和學者匯聚一堂，探討，學習和交流最佳的智能解決方案和實踐，以及智能技術的新挑戰和智能技術的需求及未來趨勢。峰會首次採用跨境線上與線下實體會議結合的方式，並與多個中國城市專業團體達成合作夥伴關係，在境內落地執行，更使得全球嘉賓能夠與全球科技團體、行業專家互動溝通，有利於國際專業的知識融合，可以為現有研究帶來新的觀察視角，和理解路徑。未來2022年，「IEEE未來科技峰會」有望在中國境內落地舉行主峰會及協同峰會，有意合作對接機構請登錄悅海國際傳媒（Pacific View Media）官網查詢聯絡方式。

美國 投資 矽谷

上一則

北加州祭孔委員會 訪台北經文辦事處

延伸閱讀

臺灣經濟部免費海外徵才活動：2021美國線上攬才Job Fair 9月開跑

臺灣經濟部免費海外徵才活動：2021美國線上攬才Job Fair 9月開跑
碳中和投資指數 中國加速編製

碳中和投資指數 中國加速編製
拜登邀庫克等CEO開資安峰會 谷歌微軟砸巨資對付網攻

拜登邀庫克等CEO開資安峰會 谷歌微軟砸巨資對付網攻
習近平擬視訊出席G20 「拜習會」恐破局

習近平擬視訊出席G20 「拜習會」恐破局
承認或制裁神學士 消息指G7峰會將有一致立場

承認或制裁神學士 消息指G7峰會將有一致立場

熱門新聞

7月份，灣區獨立屋的中位數售價比上個月下降了3.6%，灣區9個縣中除了兩個縣之外，其他縣的房價都有所下降或趨於平穩。（記者劉先進 ／攝影）

房價炒太高 北加灣區房價7月開始下跌

2021-08-20 15:44
在義工活動中殉難的都布林學委崔仁京，台裔丈夫提出索賠要求。（取自臉書）

都布林學委崔仁京做義工遇難 台裔丈夫提告

2021-08-20 02:10
Swan Oyster Depot以生蠔菜色聞名，獲得不少本地食客與外來遊客的鐘愛，也屢屢獲得美食大獎。（讀者提供）

舊金山知名海鮮餐廳 被爆歧視亞裔

2021-08-24 17:20
加州下一輪紓困金支票將在月底前發放。（美聯社）

加州新一輪紓困金 最晚將在月底前寄出

2021-08-26 02:17
舊金山知名的海鮮餐廳陷入歧視亞裔的風波。（谷歌地圖）

舊金山知名海鮮餐廳 被爆歧視亞裔

2021-08-25 02:20
乾旱重創全球最大杏仁產能，導致加州60億元杏仁產業造成嚴重損失，其佔全世界杏仁產能80%。(美聯社)

加州嚴重乾旱 杏仁園「好渴」 60億元產能受重創

2021-08-21 15:41

超人氣

更多 >
58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…
美女示威「露胸」脫光救地球 網狂喊：我加入抗爭

美女示威「露胸」脫光救地球 網狂喊：我加入抗爭
反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中

反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中
阿富汗爆炸事件震驚國際 「這張照片」占據各家版面

阿富汗爆炸事件震驚國際 「這張照片」占據各家版面
美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者

美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者