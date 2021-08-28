IEEE未來科技峰會2021重磅嘉賓雲集

2021年8月24日，由世界上最大的專業技術組織之一IEEE電氣電子工程師學會主辦、IEEE CISOSE董事會、IEEE「2021未來科技峰會」組委會協辦、美國 悅海國際傳媒/智源國際集團承辦的-2021未來科技峰會-未來智能（2021 IEEE Summit On Future Technology Future）在網上隆重舉行。本次峰會是疫情以來，繼2019年IEEE未來科技峰會在美國矽谷 千人級會議之後第2年在網上舉行。

本屆峰會聚焦AI智能技術、智能駕駛與智能機器人、智慧城市與大數據、智能醫療技術與健康、數字貨幣與區塊鏈、智能無人機技術和應用，六大前沿領域主題。多位重量級嘉賓做了精采的主旨演講，包括：IEEE院士/董事、ACM傑出科學家文森佐-皮奧里；IEEE & ACM雙院士、國際計算機領域著名學者俞士綸；IEEE 院士、前Sunpreme公司董事長兼CEO阿肖克-辛哈；美國佛利蒙特市市長高敘加；矽谷著名投資 人、飛馬科技風投合夥人比爾-萊切特等，以及來自美國、英國、中國、澳大利亞、德國、意大利、日本、新加坡等國家的數十名知名學者、行業專家、企業家、投資人云集峰會。

據峰會執行秘書長、承辦機構美國悅海國際傳媒CEO於麗娜表示：峰會創立於美國矽谷，作為國際前沿科技交流的平台，歷時4年每年舉行一屆，現已成功打造成頂級科技技術峰會品牌，它將國際智能技術領導人，政府高層，全球行業專家、企業家、投資人以及頂尖學術研究人員和學者匯聚一堂，探討，學習和交流最佳的智能解決方案和實踐，以及智能技術的新挑戰和智能技術的需求及未來趨勢。峰會首次採用跨境線上與線下實體會議結合的方式，並與多個中國城市專業團體達成合作夥伴關係，在境內落地執行，更使得全球嘉賓能夠與全球科技團體、行業專家互動溝通，有利於國際專業的知識融合，可以為現有研究帶來新的觀察視角，和理解路徑。未來2022年，「IEEE未來科技峰會」有望在中國境內落地舉行主峰會及協同峰會，有意合作對接機構請登錄悅海國際傳媒（Pacific View Media）官網查詢聯絡方式。