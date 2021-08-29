傳奇水餃 新鮮味美 抗疫良伴 優惠酬賓

水餃

位於Fremont的傳奇水餃，保持著傳統特色的新鮮和手工的「老店」特徵，以質量第一，客戶滿意第一為宗旨。

每日從市場上採購新鮮蔬菜 和肉料，加上親自熬製的各種底料，是水餃味道鮮美的基礎，此外還有手工擀皮，加上麵質優良，經篩選而定，使得餃子皮 薄，餡大，一吃一兜油口感油（不是油）而不膩，另加上麵筋有勁，口感極好。新鮮手工水餃加上工作程序的嚴格把關，從料到陷，從餡到面，從面到樣，層層把關，道道檢合，缺一不可。真正做到餃子有心、餃子用心、餃子真心、餃子貼心、使得顧客吃到美心、舒心與安心。傳奇水餃不但擁有白菜、韭菜、芹菜、四季豆、嫩玉米、鮮薺菜、菠菜、青醬菜、西葫蘆、冬菇、籮蔔絲，搭配豬肉、雞肉、牛肉、羊肉、鮮蝦、雞蛋 及素菜比例餡水餃、鍋貼、雲吞、盒子、餡餅，而且還有上海灌湯小籠包、生煎包、籮蔔絲餡餅、蟹殼黃、豆沙酥餅，全部麵食點心100%手工擀皮，皮滑肉嫩，又有「QQ」水餃之稱。

傳奇水餃還有拍黃瓜（農場鮮黃瓜）、花生拌黃瓜、香脆蓮藕、香菜拌干絲、香菜拌腐竹、拌金針菇、醬肘花、涼拌耳絲、拌海帶絲、麻辣牛筋、拌粉皮、山東扒雞、椒鹽雞翅、椒鹽排骨、椒鹽魚片以及鹽酥雞等精製小菜。

經過多年實踐，鮮肉和鮮蔬菜1比1比例搭配製做的水餃對人體最為有益。既保持了人體在日常生活中所需要的能量，也能補充人體所需要的纖維及維生素。我們稱之為「健康水餃」。我們堅信，一切天然的最好，新鮮的天然就更好。

新張期間，凡消費滿50元即可享受9折的優惠。UBest Dumpling（傳奇水餃），4370 Thornton Ave., Fremont, CA 94536，電話：510-894-1386（訂購專線）。