加州州務卿對州長罷免選舉做出詳細解釋

州務卿韋伯。

加州 即將於9月14日舉行針對州長紐森 （Gavin Newsom）的罷免選舉，如果超過半數的選民投票 贊成剝奪他的權力，那麼，同日就會從46名經過認證的候選人中選出一位新州長。在面對新冠疫情、野火、破紀錄乾旱之際，24名共和黨員、9名民主黨員、2名綠黨黨員、1名自由黨員和10名無黨派人士將在這場公投中角逐紐森的州長大位。

加州州務卿韋伯（Shirley Nash Weber）在少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）舉辦的說明會上說：「這應該是一場我們很久沒有看到過的重要選舉，不僅是因為它含有可能選出新州長的含意，也因為它將向全國傳達關於加州政治的訊息。」在這份包括家庭主婦、大學生、前公務員在內的認證候選人名單中，知名度最高的是共和黨的奧運金牌得主詹納（Caitlyn Jenner）和保守派電台主持人艾德（Larry Elder），民主黨則是擁有160萬粉絲的個人理財網紅帕佛拉斯（Kevin Paffrath）。

韋伯是加州首位非裔州務卿，她於2021年1月29日接替前州務卿、現任參議員帕迪亞（Alex Padilla）上任。她表示，這場選舉可能耗費4億元，對只需要收集12%選民的簽名就可召開的選舉來說「極其昂貴」。其他州召開罷免選舉的門檻是至少需要收集30%選民的簽名，有些州甚至根本不存在罷免選舉這個選項。自1913年以來，加州發動過55次罷免州長行動，唯一成功的是2003年，55.4%的選民支持罷免戴維斯（Gray Davis），選出共和黨的史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）繼任州長。

韋伯說：「選舉結束之後，我計畫組成一個兩黨小組來檢視我們的州長罷免程序，因為這個門檻（要求罷免的選民比例）實在太低了。」對於共和黨因為無法在藍州贏得選舉所以推動罷免的說法，韋伯說：「可能是真的，這可能就是為何在加州可以看到罷免選舉，在其他州只能看到壓制選民的立法。」韋伯表示，她已經請幕僚列出一份地方層級的罷免活動清單，例如縣議員、市議員和學區委員。

韋伯的雙親是吉姆克勞（Jim Crow）種族隔離時期阿肯色州的佃農，她在三歲時和家人搬到加州。韋伯說，她的父母從來沒有機會註冊參與投票，她的祖父母在頒布《1965年選舉法案》（Voting Rights Act of 1965）前就已過世。韋伯說：「投票對我和我所服務的社區而言極為重要。我們正處於一個投票人數眾多的重要時期，也因為如此，有人也正在努力壓制這個數目。」韋伯補充說：「罷免選舉之所以重要，是因為你不僅僅是選出一個人接掌辦公室，您同時也將把一個人趕出辦公室。」她呼籲加州選民上網站voterstatus.SOS.ca.gov確認自己是否是註冊選民，如果不是，必須在8月30日前完成註冊，才能收到郵寄選票。她的辦公室有1700萬元預算可作為選舉宣傳之用。罷免選舉選票上只有兩個問題：「您是否希望罷免州長紐森？」和「您希望由誰取代他？」

韋伯解釋，如果超過50%的選民第一題的答案是「是」，那第二題的答案就「變得很重要」。在46位候選人中，獲得最高票的將勝出，即使獲得的票數只占總票數的20%也可當選。如果大多數選民不希望罷免州長，那第二題無論是誰獲得最高票就不重要了。韋伯說：「即使你不希望罷免紐森，您還是可以在第二題中選出一人，提供您認為誰有資格擔任州長的意見。」