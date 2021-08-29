加州大學─硅谷秋季班招生中

人體動力系統─人體是一個有機的整體，人體的生命是一個動力系統的作用結果。這套動力系統好比汽車 的動力系統。人體共有九大系統：運動系統、消化系統、呼吸系統、生殖系統、心血管系統、甚至免疫系統等，均是動力作用的結果。

汽車有兩套動力系統：油和電。人體也有兩套動力系統，類似油和電，油─吃飯、喝水；電─睡覺充電、運動充電、打坐充電。汽車有引擎（或電池）及諸多配套設備，即：大梁（鋼架）、管路（油管，水管）、電線、冷卻系統等；人體有五套引擎系統：五臟（心、肝、脾、肺、腎）；一對電池（左右兩腎），人體也有配套設備：神經、血管、皮膚、肌肉、骨骼、牙齒、膀胱、子宮等。

生命的引擎─臟腑需要運動才能保持人體的正常生理機制，心臟本身就是一個泵，這個泵驅動了血液的流動和循環。如何知道血液的黏稠程度呢？西醫採驗血，中醫方法最快：望舌體，鮮紅最佳，是健康的血液；暗紅次之，血液已較黏稠，驗血時血脂、膽固醇等會偏高，肝功能已異常；暗紫色時，血液極度黏稠，心臟、皮膚會出現問題，如胸悶、胸痛、心律不齊、血壓 升高、頭暈、頭痛、失眠、皮膚出疹子、過敏等。

中醫藥療效的驅動力─醫生治病，常是在修理人體的動力系統，比如：消化不良、胃酸過多、脹氣、腹痛等，是脾胃動力失調。常見的導因：肝氣郁滯、肝胃不和，則可疏肝理氣、健脾和胃。中藥用「柴胡疏肝散」、「半夏瀉心湯」等類方，目的是恢復脾胃的動力功能：脾昇胃降、肝昇膽降。針灸用內關、公孫、足三里、陷谷、曲泉、太衝等穴位，可立竿見影。

針灸的動力系統─針灸的功效好壞，定於施術者是否啟動人體經絡的動力系統。針灸靠的是針具的尖端放電原理，極速的激發了經絡的電粒子傳遞效應，導致經絡巡行、祛瘀止痛，就是：「通則不痛」的道理。

藥食同源皆動力─動力系統不僅表現在人體，也表現在大自然，人與自然的相應，即道家所謂的「天人合一」觀，中醫理論中廣泛的應用。谷物、蔬菜、中藥材，藥食同源，既享用美食，又可養生治病。

以下舉部分藥食的動力特性：

柴胡─性寒昇陽，退熱疏肝；抗病毒、止咳等。

人參─味甘、氣溫、微寒，可昇可降，陽中有陰，乃補氣之聖藥，活人之靈苗也。

杏仁─南杏重潤、北杏重降，二者皆止咳、潤腸、通便、消食化滯。

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