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醫師說明新冠病毒檢測的重要性 洛杉磯縣衛生局烏利貝醫師（Erika Flores Uribe）

『舊金山社』
洛杉磯縣衛生局烏利貝醫師（Erika Flores Uribe）
洛杉磯縣衛生局烏利貝醫師（Erika Flores Uribe）

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新冠病毒檢測如何幫助您避免傳播病毒？

接受新冠病毒檢測可以讓您知道您是否感染了病毒、避免您將病毒傳播給您的家人、朋友和社區。如果您的檢測結果呈陽性，請自我隔離，以免散播病毒。請讓曾與您接觸的人知道這件事，好讓他們也可以進行隔離和接受檢測，這是我們阻止病毒進一步傳播和避免未來新冠病例激增的方法。

不同類型的新冠病毒檢測法準確度是否不同？如果是，哪一種最好？

新冠病毒檢測主要有兩種：分子檢測和抗原檢測。分子檢測一般稱為「核酸檢測」（PCR test），通常較準確，它們是在實驗室裡進行處理，數天內可得到結果。抗原檢測又被稱為「快速檢測」（rapid test），可以在任何地方處理，約20分鐘就可得知結果。美國食品藥物管理局（Food and Drug Administration，簡稱FDA）建議，抗原檢測最好在幾天內進行多次，以提高發現感染的機率。

請記住，無論您選擇使用哪一種新冠病毒檢測法，您都必須提供良好的樣本，才能得到正確的結果。如果由受過專業訓練的醫護人員為您採集樣本，可以幫助確保樣本品質。如果是您自己用棉花棒採集鼻腔或口腔樣本，一定要仔細按照說明進行。

如果您的醫師診所不提供新冠病毒檢測，或預約已滿，要如何接受檢測？

如果您預約不到檢測或無法聯絡到您的醫師，可以上網站covid19.lacounty.gov/testing搜尋就近的免費檢測站。儘管許多政府營運的檢測站都無需預約，事先預約可以減少您等候的時間。

如果您已接種新冠疫苗，即使沒有新冠症狀，是否也應該定期接受檢測？

聯邦疾病防治中心（Centers for Disease Control and Prevention，簡稱CDC）建議，無論是否已接種疫苗或感染過新冠病毒，只要出現任何新冠症狀，就應該接受檢測。同時，請記住，即使您已接種疫苗，但如果接觸到可能或已確定感染新冠病毒的人，就應該在與他接觸後三到五天內接受檢測。

即刻上網：Vaccinatelacounty.com進行疫苗接種預約。

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