加州選民別忘了在9 月 14日前郵寄選票

謝謝您成為加州 選民！

作為選民，您幫助決定我們的領導人。您會在影響本州和我國未來的重要事項上表達自己的心聲。每次您行使寶貴的投票 權，就會使我們的民主更強大。

當您擁有工具和資源，參加選舉很容易！無論您是初次投票還是已有經驗、但是因為搬家而需要重新登記投票的選民，在加州投票都會給您起步所需的一切資訊。

您可以在此申請登記投票或是填寫可列印的郵寄投票申請表，尋找您的投票所，並且瞭解選舉日的注意事項。您也可以溫習選民的權利和責任，尋找您對於選舉和投票問題的解答，並且得知下次全州選舉選票上的提案。

如欲申請郵寄投票，請選擇「投票地點和方式」。如果您想在本地的投票所投票，同一頁也會告訴您第一次投票要攜帶的物品。

州務卿提供英語和其他九種語言的選民資訊和協助。請選擇西班牙、中文、印地文、日文、高棉文、韓文、他加祿文、泰文或越南 文，或是選擇本頁左側的一種語言。

如欲以您的語言獲得協助，請致電其中一個免費的選民專線。

選民教育 和宣導

想要傳播投票的消息？瀏覽選民教育和宣導 (Voter Education and Outreach) 以得知如何加入州務卿Padilla和全州廣泛的雇主、非營利組織及教育家的行列，一起提升加州選民的參與程度。