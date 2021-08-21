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時逢三五便團圓 緣續生計護傳承

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月餅
月餅

西元1950年，民國39年，為了生計籌建了生計。高奶奶說：這是一輩子的行當，要用心做，用良心做，用誠心做， 生計是一輩子的事，是我們一輩子的生計！靠著一絲不苟的實踐這幾句話，讓生計一直維持生計到今天。那時候中秋賞月很愜意，很悠哉，吃過了晚飯，拉把板凳，拎把搖扇，往路口一坐，點上蚊香。家人鄰居泡壺茶配著月餅，大夥兒東家長西家短，說說笑笑，其實月亮圓不圓也不過是話頭。高奶奶說：就算外國月亮比較大，沒有家人朋友在身邊，那也不過就是個月亮。

生計食品在台灣經營了半個多世紀，1981年由第二代來美發展傳承。月亮仍然高掛，家依舊團圓。生計不變地傳遞對朋友的情意，對家人的心意及對團圓的記憶。美國地域遼闊，華人散居各地，為生活拼搏。每逢佳節倍思親， 生計也只有借著一年一度的中秋佳節，以專業的素養，熱摯的心態，烹製各類月餅，服務全美華人，以表達我們最真誠的心意與思念。

生計最暢銷的蛋黃酥，綠豆凸，茶月餅和月圓中四月餅今年換了別出心裁的禮盒新設計。巧妙的結合書法與印象派畫風為一體，顏色和圖案簡潔而不失高雅大方。生計秉持一貫慎選食材，嚴謹手工，在地製作，無論台式糕點還是傳統月餅，都是中秋佳節送禮的不二之選。從7月9號至10月10號中秋期間，生計官方網站每個星期都會有不同的特惠活動。詳情歡迎上官網或來電總公司查詢。

生計共有11家連鎖店遍佈灣區，提供天天出爐的麵包是您的便捷營養點心，新鮮的烘培食品是帶給您嶄新一天的供應站。歡迎關注生計粉www.facebook.com/shengkeebakery和上網查詢離您府上最近的生計分店地址，生計官方網站：www.shengkee.com, 客服電話：415-468-3800，總公司地址：201 South Hill Drive, Brisbane, CA 94005。

月餅
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