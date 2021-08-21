日本富士按摩椅勞工節大清倉

按摩椅展示圖

日本 富士按摩椅即日起舉辦勞工 節清倉大減價，高達90%優惠，絕無僅有的超低價回饋社會。讓富士按摩椅進入千萬家，造福億萬人。疫情反覆，日本富士醫療高端按摩椅FJ-8500 4D 人工智能，勞斯萊斯豪華型按摩椅，提高免疫力，放鬆減壓抗病毒，珍惜生命，一機難求！

勞工節期間，日本富士醫療按摩椅給灣區僑胞帶來了大批陳列樣品清倉大甩賣，超低價的優惠就是人人擁有。部份產品介紹如下：AS-888 原價5999元，特價599元。Real Relax 原價2995元，特價450元。Acutec原價4995元，特價499元。FJ-6000 原價8999元，特價1690元。CARE 860 原價6999元，特價1799元等。

市面上最好的按摩椅FUJIIRYOKI CYBER RELAX MASSAGE FJ-8500 勞斯萊斯至尊豪華神士高檔轎車計設計品牌按摩椅design美國電子消費展市場轟動搶購。按摩到位深入肌膚底層減壓放鬆；市面上唯一一台4D S-L-L軋道人體工程學原理再加頭部加壓按摩，是一台有頭頂到腳趾的全方位按摩；三層深度頸部指壓按摩定點點位全球唯一脊柱協會認證的醫療保健按摩師椅；超過100個強力氣囊袋全身95%面積的揉壓氣壓按摩；腳底反射滾輪按摩刺激穴位排毒疏通精絡；HiFi 高清藍牙音箱；隨著按摩程序不同的彩色效果呈現特殊境階徹底放鬆；零重力，拉筋熱療功能齊全；4D全程電腦化自動控制調節系統；腿部揉壓波浪起伏按摩疏通腿肌肉 酸痛消息除乳酸堆積疏精活血通絡止痛；大型模式LED觸碰健搖控器和智能手臂觸健系統。世界知名品牌，日本年年銷售冠軍！

健康養身專家DR. FUJI表示，維持長壽的秘訣之一，就是每天按摩30分鐘，躺在按摩椅睡覺30分鐘，且面對一些患有肌肉疼痛、駝背、腰痛、便秘等長期身體不適的病患，DR. FUJI 還說明，這些都可以透過高檔按摩椅，來幫助緩解各種問題。

以「日本富士醫療按摩椅」為例，不只早在1954年就推出全世界第一台醫療按摩椅，且隨著科技與人體工學的進步，之後首創3D、4D機芯、搭配S、SL軌道，與全身氣壓按摩，按摩球深部12.5CM，SL 軌道135CM，雙重探測系統，人體GPS智能程序定點定位等。更簡單的說，就是已經可以針對不同身材，提供不同按摩，甚至個性化，人性化的按摩體驗，來真正緩解肌肉疼痛，促進血液循環，幫助心神放鬆。高科技人性化富士高端按摩椅，功效媲美日本按摩大師，24個功夫手同步同時全方位服務到家。醫學突破4D深層按摩提高免疫力是保護身體健康保命救命良藥！

此次清倉活動20年一次，機不可失。先到先得，售完為止。查詢產品請電：510-651-9088或1-888-266-1618。公司地址：4399 Ingot St, Fremont, CA 94538。