我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新書爆：中國施壓疫情溯源調查 世衛成員嚇到摔落椅

阿富汗嬰兒被拋過鐵絲網 美國防部：已和父親團聚

庫市上海1號餐廳

工商訊
鹹飯糰
鹹飯糰

您喜歡中式早點嗎？濃郁香濃的豆漿搭配酥脆的油條和鹹飯糰，這種庶民美食，在灣區往往要等到周末才有餐廳供應，庫市「上海1號」為饗食家，特別日日供應，手磨豆漿，自製油條及鹹飯糰。另外特別推薦您品嚐「秘製菜泡飯」。以獨家鹹肉、時蔬慢火熬煮的菜泡飯，口感層次豐富，好吃的讓人停不下筷子。

上海1號於日前推出的「夏日酬賓活動」，即將於8月31日截止。凡憑世界日報A1廣告，消費滿50元以上，隨餐贈送「魚頭粉皮豆腐湯」。花數小時熬製的魚頭湯，汁白湯濃，滿滿的膠質不僅滋補養顏，鮮鲜美可口。

說起上海1號的招牌菜真是數不勝數，糖醋排骨、本幫紅燒肉蛋、響油鱔魚絲，油麵筋塞肉、松鼠桂魚、水晶蝦仁、油爆河蝦、紅燒鱈魚肚當，清燉/紅燒獅子頭，江南第一蹄，酸菜墨魚片，蟹粉豆腐等，原汁原味道地好吃。

現點現做的鮮肉小籠包、及蟹粉小籠包是食客們必點美食，皮薄餡足、汁多味美，一口咬下湯汁満溢，口齒生香。另外蝦肉鍋貼、生煎包、上海粗炒麵、雪菜肉絲炒年糕、上海鹹肉菜飯、蔥油拌麵、砂鍋薺菜大餛飩等..麵食老饗們莫不讚不絕口爭相推薦。

上海1號的弄堂小吃在南灣地段素享盛名，上海白斬雞、醬鴨、醉鷄、鹽水鴨、熏魚、四喜烤麩、醬蘿蔔、糍飯糕、香干馬藍頭、老上海春卷等，在正餐之前點上幾道，清爽開胃再理想不過。

上海1號位於庫市精華地段Stevens Creek大道上，餐廳寬敞，佈置典雅，特設貴賓廳，沒有最低消費額歡迎預約。新冠疫情期間每日消毒，保證用餐環境安全衛生。

上海1號位於：19634 Stevens Creek Blvd., Cupertino。訂位電話：408-255-1288。

手磨豆漿
手磨豆漿
油條
油條

美食 疫情 灣區

上一則

聖荷西提案 有疫苗證明才能出入逾50人場所

下一則

燒不止…迪克西山火燒逾70萬畝 卡爾多山火零受控

延伸閱讀

上海新增2例本土確診病例 皆在機場貨機作業區工作

上海新增2例本土確診病例 皆在機場貨機作業區工作
酒後真言？ 前國腳謝暉：中超球隊花120億奪冠

酒後真言？ 前國腳謝暉：中超球隊花120億奪冠
稱「讚美極權必被反噬」 名主持人駱新微博禁言

稱「讚美極權必被反噬」 名主持人駱新微博禁言
疫期返中難 南加網紅分享攻略…錯一步就無法登機

疫期返中難 南加網紅分享攻略…錯一步就無法登機
隔24年再演電影 張藝謀逗趣「監工」徐崢

隔24年再演電影 張藝謀逗趣「監工」徐崢

熱門新聞

朋友懷緬馬連縣一接種疫苗後死於COVID-19的女子。（取自臉書）

金山灣區女歌手 打了疫苗仍染疫亡 樂隊成員均確診

2021-08-14 18:31
加州州長紐森已宣布「卡爾多山火」所在的艾爾度拉多縣進入緊急狀態。（美聯社）

北加州爆發新嚴重山火 州長宣布緊急狀態

2021-08-17 23:21
買家們爭相出價，灣區以85萬元價格上市的被焚房。（電視新聞截圖）

車庫被火吞 金山核桃溪「燒焦房」85萬上市 買家搶買

2021-08-13 01:50
一位不滿意服務的顧客，怒斥巴洛阿圖餐廳老闆：「滾回你的國家去。」（取自美聯社）

只因不接受現金 巴洛阿圖餐館老闆遭辱：滾回你的國家

2021-08-15 02:17
舊金山嚴格的疫苗強制令增加了餐廳員工的壓力，但COVID-19第四波感染可能已達極限。（取自美聯社）

專家預測：金山第4波新冠疫情 恐已達頂峰

2021-08-15 02:20
7月份，灣區獨立屋的中位數售價比上個月下降了3.6%，灣區9個縣中除了兩個縣之外，其他縣的房價都有所下降或趨於平穩。（記者劉先進 ／攝影）

房價炒太高 北加灣區房價7月開始下跌

2021-08-20 15:44

超人氣

更多 >
熱帶風暴撲向東北部 紐約市和長島 周末進入警戒狀態

熱帶風暴撲向東北部 紐約市和長島 周末進入警戒狀態
華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」

華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」
她穿法式內衣被男友怒罵像「情趣內衣」…網喊分手

她穿法式內衣被男友怒罵像「情趣內衣」…網喊分手
科技大廠紛紛延後進辦公室 藍領員工前途茫茫

科技大廠紛紛延後進辦公室 藍領員工前途茫茫
試管嬰兒的監護權（上）

試管嬰兒的監護權（上）