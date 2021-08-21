鹹飯糰

您喜歡中式早點嗎？濃郁香濃的豆漿搭配酥脆的油條和鹹飯糰，這種庶民美食 ，在灣區 往往要等到周末才有餐廳供應，庫市「上海1號」為饗食家，特別日日供應，手磨豆漿，自製油條及鹹飯糰。另外特別推薦您品嚐「秘製菜泡飯」。以獨家鹹肉、時蔬慢火熬煮的菜泡飯，口感層次豐富，好吃的讓人停不下筷子。

上海1號於日前推出的「夏日酬賓活動」，即將於8月31日截止。凡憑世界日報A1廣告，消費滿50元以上，隨餐贈送「魚頭粉皮豆腐湯」。花數小時熬製的魚頭湯，汁白湯濃，滿滿的膠質不僅滋補養顏，鮮鲜美可口。

說起上海1號的招牌菜真是數不勝數，糖醋排骨、本幫紅燒肉蛋、響油鱔魚絲，油麵筋塞肉、松鼠桂魚、水晶蝦仁、油爆河蝦、紅燒鱈魚肚當，清燉/紅燒獅子頭，江南第一蹄，酸菜墨魚片，蟹粉豆腐等，原汁原味道地好吃。

現點現做的鮮肉小籠包、及蟹粉小籠包是食客們必點美食，皮薄餡足、汁多味美，一口咬下湯汁満溢，口齒生香。另外蝦肉鍋貼、生煎包、上海粗炒麵、雪菜肉絲炒年糕、上海鹹肉菜飯、蔥油拌麵、砂鍋薺菜大餛飩等..麵食老饗們莫不讚不絕口爭相推薦。

上海1號的弄堂小吃在南灣地段素享盛名，上海白斬雞、醬鴨、醉鷄、鹽水鴨、熏魚、四喜烤麩、醬蘿蔔、糍飯糕、香干馬藍頭、老上海春卷等，在正餐之前點上幾道，清爽開胃再理想不過。

上海1號位於庫市精華地段Stevens Creek大道上，餐廳寬敞，佈置典雅，特設貴賓廳，沒有最低消費額歡迎預約。新冠疫情 期間每日消毒，保證用餐環境安全衛生。

上海1號位於：19634 Stevens Creek Blvd., Cupertino。訂位電話：408-255-1288。