我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新書爆：中國施壓疫情溯源調查 世衛成員嚇到摔落椅

阿富汗嬰兒被拋過鐵絲網 美國防部：已和父親團聚

慈善家姜俊生辭世

工商訊

灣區著名慈善家姜俊生(Johnson Chiang)先生於8月1日在海沃市逝世，積閏享壽91歲。17日上午在海沃市的 Chapel of the Chimes舉行了告別儀式。親屬友好及各方代表數十人參加了追悼儀式。

金山僑教中心主任閻樹榮親臨現場，代表僑務委員會委員長童振源唁電致哀。唁電稱道：先生畢生熱心慈善公益，致力服務僑社，創立美國稚暉基金會，積極鼓勵華裔青年參政，斐聲僑界，貢獻良多，鴻猷懋績，眾所同欽。

亞太公共事務聯盟( APAPA)主席尹集成到場向家屬頒發了感謝狀：稱譽姜俊生為僑胞服務的奉獻精神，並感謝他對僑界的一生貢獻。

姜俊生先生祖籍中國江蘇如皋，早年赴台求學，畢業於高雄工專機械科，後受聘於台大農機系，指導新生使用農業機械，頗得校方及師生的好評稱譽。姜俊生先生精於機械，悉心鑽研，掌握了當時最先進的數控機床技術。70年代移民美國後，更益勤研數位控制及機械自動化，以其高超的專業知識，艱苦創業，奮鬥數年後創立國際製造公司 (International Manufacturing Inc)，憑著專業技術和誠懇待人，在硬件製造領域獨有建樹，成為多家跨國公司，如波音、惠普、德州儀器等的零件供應鏈中名星公司，在業界享有極高聲譽。工廠規模一度擴展到50多名員工，備有多種最先進的設備機器。堪稱業界翹楚，華人之光！

姜俊生先生事業有成，退休後堅持取之社會回饋社會的公德心，創辦稚暉基金會，對弱勢群體、天災受損地區均給予無私援助。

姜先生與夫人史林娟女士在公益慈善上從不後人，積極參與多元化社團，如佛光山、新希望華人癌症關懷基金會、華人特殊兒童之友、亞太公共事務聯盟等。

對佛教的行善積德出自肺腑，竭盡全力。他們夫婦先後資助了加州的圓融禪寺、杭州的智空禪寺改造工程，為佛教事業發揚光大不遺餘力。

姜俊生先生功德圓滿，往生極樂！願他一路走好！人們會永遠懷念先生的恩德和貢獻！

華人 美國 加州

上一則

聖荷西提案 有疫苗證明才能出入逾50人場所

下一則

燒不止…迪克西山火燒逾70萬畝 卡爾多山火零受控

延伸閱讀

拚黨魁 朱立倫：當稱職總教練 推最好選手

拚黨魁 朱立倫：當稱職總教練 推最好選手
世報、蒙市「年節展」明年1月重磅回歸封街同歡

世報、蒙市「年節展」明年1月重磅回歸封街同歡

河南暴雨成災 灣區僑界善款傳愛

河南暴雨成災 灣區僑界善款傳愛

世報、蒙市「年節展」明年1月重磅回歸封街同歡

世報、蒙市「年節展」明年1月重磅回歸封街同歡

美國佛教聯合會 捐布碌崙瑪摩利醫院12萬元

美國佛教聯合會 捐布碌崙瑪摩利醫院12萬元

熱門新聞

朋友懷緬馬連縣一接種疫苗後死於COVID-19的女子。（取自臉書）

金山灣區女歌手 打了疫苗仍染疫亡 樂隊成員均確診

2021-08-14 18:31
加州州長紐森已宣布「卡爾多山火」所在的艾爾度拉多縣進入緊急狀態。（美聯社）

北加州爆發新嚴重山火 州長宣布緊急狀態

2021-08-17 23:21
買家們爭相出價，灣區以85萬元價格上市的被焚房。（電視新聞截圖）

車庫被火吞 金山核桃溪「燒焦房」85萬上市 買家搶買

2021-08-13 01:50
一位不滿意服務的顧客，怒斥巴洛阿圖餐廳老闆：「滾回你的國家去。」（取自美聯社）

只因不接受現金 巴洛阿圖餐館老闆遭辱：滾回你的國家

2021-08-15 02:17
舊金山嚴格的疫苗強制令增加了餐廳員工的壓力，但COVID-19第四波感染可能已達極限。（取自美聯社）

專家預測：金山第4波新冠疫情 恐已達頂峰

2021-08-15 02:20
7月份，灣區獨立屋的中位數售價比上個月下降了3.6%，灣區9個縣中除了兩個縣之外，其他縣的房價都有所下降或趨於平穩。（記者劉先進 ／攝影）

房價炒太高 北加灣區房價7月開始下跌

2021-08-20 15:44

超人氣

更多 >
熱帶風暴撲向東北部 紐約市和長島 周末進入警戒狀態

熱帶風暴撲向東北部 紐約市和長島 周末進入警戒狀態
華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」

華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」
她穿法式內衣被男友怒罵像「情趣內衣」…網喊分手

她穿法式內衣被男友怒罵像「情趣內衣」…網喊分手
科技大廠紛紛延後進辦公室 藍領員工前途茫茫

科技大廠紛紛延後進辦公室 藍領員工前途茫茫
試管嬰兒的監護權（上）

試管嬰兒的監護權（上）