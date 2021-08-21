灣區著名慈善家姜俊生(Johnson Chiang)先生於8月1日在海沃市逝世，積閏享壽91歲。17日上午在海沃市的 Chapel of the Chimes舉行了告別儀式。親屬友好及各方代表數十人參加了追悼儀式。

金山僑教中心主任閻樹榮親臨現場，代表僑務委員會委員長童振源唁電致哀。唁電稱道：先生畢生熱心慈善公益，致力服務僑社，創立美國 稚暉基金會，積極鼓勵華裔青年參政，斐聲僑界，貢獻良多，鴻猷懋績，眾所同欽。

亞太公共事務聯盟( APAPA)主席尹集成到場向家屬頒發了感謝狀：稱譽姜俊生為僑胞服務的奉獻精神，並感謝他對僑界的一生貢獻。

姜俊生先生祖籍中國江蘇如皋，早年赴台求學，畢業於高雄工專機械科，後受聘於台大農機系，指導新生使用農業機械，頗得校方及師生的好評稱譽。姜俊生先生精於機械，悉心鑽研，掌握了當時最先進的數控機床技術。70年代移民美國後，更益勤研數位控制及機械自動化，以其高超的專業知識，艱苦創業，奮鬥數年後創立國際製造公司 (International Manufacturing Inc)，憑著專業技術和誠懇待人，在硬件製造領域獨有建樹，成為多家跨國公司，如波音、惠普、德州儀器等的零件供應鏈中名星公司，在業界享有極高聲譽。工廠規模一度擴展到50多名員工，備有多種最先進的設備機器。堪稱業界翹楚，華人 之光！

姜俊生先生事業有成，退休後堅持取之社會回饋社會的公德心，創辦稚暉基金會，對弱勢群體、天災受損地區均給予無私援助。

姜先生與夫人史林娟女士在公益慈善上從不後人，積極參與多元化社團，如佛光山、新希望華人癌症關懷基金會、華人特殊兒童之友、亞太公共事務聯盟等。

對佛教的行善積德出自肺腑，竭盡全力。他們夫婦先後資助了加州 的圓融禪寺、杭州的智空禪寺改造工程，為佛教事業發揚光大不遺餘力。

姜俊生先生功德圓滿，往生極樂！願他一路走好！人們會永遠懷念先生的恩德和貢獻！