25%開戶獎金又回來了，請抓緊機會！

據官方統計，65歲以上的美國人有84%沒有存夠退休金 ！而很多人將會越活越久到90至100歲！你擔心你的401K 加上社安收入不夠花嗎？你和大多數人一樣，據調查74%的美國人認為他們的401K 加上社安收入不夠花。你有計劃用錢和時間給自己創造出多一點退休金嗎？

如果你大約50左右，有一些錢想要投資 但又怕放在股市不安全，放在房市既不夠又擔心買在高點，放在銀行又沒法趕上通膨，你可以投資在指數 年金。首先它讓你的錢保底，保證你的帳戶只漲不跌，每年跟著股市上漲，但如果股市掉下來有保底。當你在60多歲要退休的時候，你可以開始領取終生收入，也可以從帳戶按需要提取資金，永遠不用擔心退休金花完！做為在保險界縱橫了20多年的資深財務顧問，我比較了10幾家的指數年金產品，特別挑出最熱賣的指數年金介紹給大家。

開戶馬上有18%至25%的獎金進入你的退休收入賬戶請大家抓緊機會！開戶只要2萬，開戶後在18個月內增加資金，照樣享有18%至25%獎金！一、每年當股市下跌時，你的賬戶不跌，當股市上漲時，你的賬戶跟著漲，而且你的退休賬戶上漲同時有150%至250%的獎金加入賬戶！你的退休賬戶在7年就能漲2倍！10年漲3倍！二、你隨時可以開始領取退休收入，當你開始後，每年你的收入就鎖定不會低於當時的收入，每年還會繼續隨股指上升還有150%獎金！保證你打敗通膨！三、以一個55歲男性作例子，如果他放10萬元在一種指數年金，馬上有25%也就是2.5萬元紅利加入到他的帳戶，然後每年他的帳戶持續增長，如果他等到65歲退休時領取終生收入，他可以每年開始1.5萬領，70歲已增加到每年2萬，80歲每年領4萬的退休金，終生不停！到90歲共領取退休金60多萬！四、如果將來你不想每年領退休金，而是想一筆把年金取出，也完全可以。五、如果你有長期護理的需求，你可以拿正常收入的2倍。六、你可以把去年上漲很多的401K和IRA轉一部份到中種年金，分散風險，繼續延稅。七、你也可以把不急用的銀行存款轉入年金，2萬元就可以開戶，然後你增加資金可繼續有25%獎金。從上面的例子看到，時間和用對槓桿可以讓你的退休金倍增！如果你早點開始投資在這種即保底又持續增長的指數年金，你的晚年將會無憂！

那麼你的401k和其它的共同基金是否也可以轉入這樣的年金投資呢？答案是肯定的。要了解到底哪一種年金適合你？在美國65歲以上的人有70%在走之前要用到長期護理，我們會同時介紹長期護理保險，到底哪種方式最好最划算？請參加我們的網上講座詳細了解！

網上講座定於8月28日周六下午2點至3點半舉行，我們將在菲蒙辦公室和網上同時舉行，請來電報名：408-466-0233，找梁小姐。或電郵至：[email protected] 我們會把網上鏈接發給你。