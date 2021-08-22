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金城銀行慶賀灣區密爾布瑞分行開幕

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Charles Ho (FVP / Relationship Manager), Yvonne Ruan (Branch Manager), Peggy Li (CSR II), Sylvia Cheung (Loan Portfolio Manager), Dominic Li (EVP/Chief Development Officer), Eddie Ong (FVP / Relationship Manager)。
Charles Ho (FVP / Relationship Manager), Yvonne Ruan (Branch Manager), Peggy Li (CSR II), Sylvia Cheung (Loan Portfolio Manager), Dominic Li (EVP/Chief Development Officer), Eddie Ong (FVP / Relationship Manager)。

金城銀行於1985年成立於休士頓，是德州歷史最悠久的華資銀行。30多年來，金城銀行深耕社區，業務持續穩健成長；2021年更在加州擴展多個服務據點，南加州羅蘭崗分行於2月正式營業，灣區密爾布瑞(Millbrae )分行（見圖）和北加貸款辦公室均順利營運。新服務據點的設立，代表金城銀行與加州企業和社區更緊密的連繫，希望更能擴展銀行服務的層面。

新設立的密爾布瑞分行是灣區第一家分行，交通便利。北加州貸款辦公室則設在伯靈格姆市(Burlingame)，該市地處聖馬刁縣中半島，與舊金山國際機場相鄰。周遭商家人潮川流不息，是北加州地區發展的地標。這二個新據點，希望能服務更多北加州的客戶，也將金城銀行的服務網絡擴展至更多華人社區。

董事長吳光宜表示，金城銀行伴隨社區經歷30多年的耕耘與發展，始終以企業經營的長期價值為核心，將企業的社會責任結合金融本業，為企業、客戶和社會的永續發展而努力。金城銀行將秉持取之社區，用之社區的宗旨，繼續為服務社區努力。全體同仁更將強化永續創新的理念，優質熱誠的服務，勇往直前。

林懿明執行長歡迎Dominic Li執行副總裁暨業務開展部主管加入金城銀行北加州貸款辦公室行列。李執行副總裁有30多年的銀行業務經歷，對於商業貸款、進出口貿易、商業房地產和土地貸款等均有卓越經驗；他同時熱心公益，是安老自助處(Self Help for the Elderly)長期董事和義工，對於耆老的關懷不遺餘力。密爾布瑞(Millbrae )分行經理Yvonne Ruan則是在灣區服務多年，她對於各項銀行營業項目均非常熟練，是許多灣區客戶心目中最佳服務代表。相信在兩位專業經理的領導下，所有分行和貸款辦公室的同仁，一定為客戶帶來更專業和貼心的金融服務。

如需任何金融服務，歡迎親臨金城銀行總行及附近分行或參閱金城銀行網站www.goldenbank-na.com，金城銀行德州休士頓百利總行電話713-777-3838地址：9315 Bellaire Blvd. Houston, TX 77036，密爾布瑞(Millbrae )分行電話650-745-1615地址620 El Camino Real, Millbrae, CA 94030，北加州貸款辦公室電話650-418-7938地址1350 Bayshore Highway, Suite #665, Burlingame, CA 94010。

加州 貸款 北加

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