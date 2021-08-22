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昌興珠寶Grand Seiko Elegance Collection

工商訊
Grand Seiko Elegance Collection 腕錶
Grand Seiko Elegance Collection 腕錶

與大自然和季節變化緊密結合的日本文化，自古以來便將四季自然景觀之美融入各類藝術作品當中，而Grand Seiko品牌於今年甫推出的Elegance Collection節氣系列腕錶便是其一。然而底蘊深厚的季節藝術所包含的不只是景觀之美；其更強調從中領略之時間變換的奧妙，進而帶來心靈上的餘裕，展現日式獨到的自然與文化面貌，使人更貼近時間的本質。

系列夏季腕錶SBGJ249以39.5mm尺寸之超鏡面拋光處理不鏽鋼錶殼打造，象徵的是宣告夏日正式來臨的小暑，並搭配同材質三重折疊式錶扣及錶鍊。帶有些許藍色調的白色錶盤上，獨特的色彩與雕刻裝飾，宛如清風吹動湖泊與水池所產生的陣陣漣漪，完美重現夏日水面與陽光間的波光粼粼。性能方面，腕錶搭載9S86機械式高振頻36000 GMT自動上鍊兼手上鍊機芯，擁有動力儲存55小時。

欲知詳情，請親臨Santa Clara Westfield Valley Fair，地址：2855 Stevens Creek Boulevard, Suite 1251, Santa Clara, CA 95050，電話：408-983-2688或Palo Alto Stanford Shopping Center，地址：180 El Camino Real, Suite 155, Palo Alto, CA 94304，電話：650-223-0888； 或登錄http://www.chpremier.com。

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