美國藍夢蜂膠皇和海參靈芝皇增強自身免疫力

藍夢蜂膠皇

蜂膠長久以來被稱為人類最【天然的免疫增強劑】。而海參富含多種氨基酸、礦質元素及刺參酸性粘多糖、海參皂甙、膠原蛋白等活性物質，可以從根本上提高人體免疫能力和抗病能力及人體素質，從而達到預防疾病的效果。藍夢蜂膠皇，不同於市面上大部分酒精萃取的傳統蜂膠，使用高分子納米緩釋技術生產，5倍濃縮高濃度蜂膠，使用植物纖維膠囊，安全可靠，濃度最高，效果最佳。靈芝在《神農本草經》中被列為上藥，「主養命以應天，無毒，多服、久服不傷人」，具有解毒、提高人體免疫力等作用。

海參靈芝皇，獨特的靈芝和海參天然配方，支持人體免疫系統健康。是南美洲頂級海參和日本桑黃靈芝、舞茸靈芝、赤靈芝提取物和全破壁靈芝孢子粉四種高濃度有機赤靈芝精選組合。全部原料經低溫真空排毒處理，100%按照美國GMP/NSF 標準生產，植物纖維膠囊，原材料純天然，不僅節省自己購買海參或靈芝燉煮的繁複過程，而且因為科學工藝使得海參及靈芝的天然功效發揮極致，服用方便，不受時間限制。

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目前病毒不斷在變異。無限藥業公司表示，據中國原衛生部統計，在2003年感染SARS前已患有各種慢性病者占了70%，其中患有糖尿病 者高達26%。因此，新型冠狀病毒防禦期間，糖尿病患者應採取比一般人更嚴格的防護措施。無限康糖靈甄選全球優質純天然植物原材料，包括南美洲野生玉桂提取物、中東葫蘆巴種籽萃取精華、印度苦瓜萃取精華、斯里蘭卡武鞭藤提取物、墨西哥胭脂仙人掌提取物和南非藤黃果提取物（俗稱：芭樂），成分經科學配比，可增加血糖 代謝達20倍，不僅有助調節控制血糖，還能補充一定的營養，從而達到既控制血糖又提高免疫力的雙重效果。可有助穩定血糖及減少併發症的風險，適合糖尿病患者長期選用，無副作用困擾。是您調理血糖的日常好幫手。

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