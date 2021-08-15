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貴騰大賭場幸運等著你

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貴騰大賭場
貴騰大賭場

加州羅勒爾特公園市ROHNERT PARK –貴騰大賭場（Graton Resort & Casino）期待所有顧客的光臨，親身體驗四鑽級的優質服務，同時也盡情享受一些樂趣！貴騰大賭場邀請您一起暢玩刺激遊戲，試試手氣，體驗贏家的感受！ 幸運等著你！

在每個周一至周五，「我的年代老人50+免費遊戲優惠」， 每天賺取100 獎賞積分，即可獲贈10元免費玩老虎機。另外，每逢周三是「獎賞積分加倍日」，PREFERRED獲得2倍奬賞積分、PREMIER獲得3倍奬賞積分、PLATINUM 獲得5倍奬賞積分、ELITE獲得7倍獎賞積分。還有，每逢周四早上8點至凌晨12點有「免費老虎機獎賞積分活動」，1000奬賞績分=1元老虎機遊戲。不要錯過這些令人興奮的促銷活動！

貴騰大賭場設有超過130張遊戲賭檯，提供五花八門的博彩娛樂包括21點、百家樂和牌九撲克.. 等刺激博彩，以及超過3000台角子老虎機、實況撲克、視頻撲克， 還有大型活動中心，不定期舉辦各種音樂會和特別活動。貴騰大賭場 9000平方尺禁煙區廳堂鄰近賭場代客泊車附近，並設有300 台角子老虎機和視頻撲克。現在您可以在貴騰大賭場選擇在完全禁煙的環境中玩您喜歡的博彩遊戲。

另外，憑藉著卓越的服務品質，榮獲 AAA美國汽車協會的四鑽級評等，成功躋身全美頂級酒店之列。佔地 65英畝，擁有 200間舒適典雅的客房和豪華氣派的套房，富麗堂皇的大廳和占地1萬平方呎的頂級SPA與沙龍。AAA每年評鑑的2萬7000 家酒店之中，僅有6.3%能獲得四鑽評等。

賭場內有多家頂級特色餐廳和酒吧，供應各式佳餚美饌，如獲得12次世界披薩冠軍的Tony Gemignani所推出的Tony's of North Beach美味披薩店、Boathouse Asian Eatery亞洲風味餐廳、630 Park Steakhouse頂級牛排館、Daily Grill燒烤餐廳，及備有500個座位的休閒餐飲區，供應風味各異的便利美食，任君選擇，必定令你樂而忘返。 所以您還在猶豫什麼呢，趕快加入我們吧！

貴騰大賭場（Graton Resort & Casino）座落於北加州極富盛名的酒鄉索諾瑪郡，貴騰大賭場猶如一顆璀璨明珠鑲嵌於連綿起伏的丘陵。賭場隸屬於GRATON RANCHERIA印第安部落聯盟並由該聯盟負責營運，提供刺激的賭檯遊戲、最新的角子老虎機和豐富多樣的高級和休閒美食，讓遊客和當地居民有更多娛樂選擇。欲知更多相詳情，請瀏覽www.gratonresortcasino.com。

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