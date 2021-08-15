加州首府州議會大廈。

如果你必須出庭，但不會說英語或者不太懂英語，你可能需要法庭口譯員的幫助。即使你的日常英語很好，法庭案件中使用的法律語言也可能很難理解，法庭口譯員可以幫助你用熟悉的語言與法庭溝通。為何需要法庭口譯員？法庭口譯員經過專業訓練，可以在法庭上為你提供幫助。

法庭口譯員會做什麼？法庭口譯員可流利的說英語和你的語言，知道兩種語言的法律術語，瞭解法律程序，法庭口譯員會翻譯法庭上所說的一切。會將法官和法庭作業員所說的內容翻譯成你的語言，並將你說的所有內容翻譯成英語。法庭口譯員不會給你法律建議。不能回答你的問題或解釋法庭內發生的事情。他們只能翻譯你的問題，以便法官或其他人可以回答。

在那可以獲得法庭口譯員？出庭時要儘快告訴書記員，你需要口譯員。法庭可以免費提供。在某些情況下，你可能需要自己帶口譯員。有關查找經過訓練的合資格口譯員的更多資訊，請造訪 https://www.courts.ca.gov/selfhelp-interpreter.htm。

我可以讓朋友或家人為我翻譯嗎？朋友或家人可以在法庭外幫助你。在許多情況下，法庭將能在法庭上免費為你提供口譯員。在某些情況下，法庭可能會要求你自己帶口譯員。如果發生這種情況，就要找一個經過訓練且合資格的人。不要帶未滿18歲的人為你翻譯。