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野花牌綠蜂膠理想的降血脂天然品

工商訊
野花牌綠蜂膠
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高血脂症可引起胸悶、心悸、暈旋、手腳麻痹、冰冷、腹脹和昏睡等症狀，它常合併見於血壓升高，血糖升高，脂肪肝等。降低血脂水平是預防和治療其他常見病症的重要而有效的手段。

如何有效降低血脂？如何平衡各種降血脂方法的利弊？如何選擇最適合自己的降低血脂的方法？這些無疑是人們最關心的。高血脂症的治療原則是飲食療法+運動療法+藥物療法。目前還沒有很合乎生理要求的降脂藥物。多數降脂僅有短時療效，停用藥物後血脂往往又反跳升高，而長期用則出現明顯副作用。因此，自然療法成為醫學家探尋的目標。當科學家們發現巴西綠蜂膠降血脂療效顯著而穩定，且無不良反應，立即受到關注。

中國九家權威醫學院及附屬醫院聯合進行了蜂膠治療高血脂的臨床研究，在停止其他降低血脂藥的情況下，給高血脂病人每天服用3次蜂膠，療程2至3個月，結果患者的血清甘油三脂、膽固醇均顯著下降，平均下降35%左右，總有效率在80%以上，且出現持續、累進的作用，更可喜的是對頑固性高血脂患者也有效。

過多的血脂成為血管內的垃圾，造成血液粘稠度增高，血管阻塞，引發心率不齊或卒死。中國「九五」研究和日本、巴西和歐美等國的研究均發現，蜂膠在降低血脂的同時，使血液粘滯度、血小板黏附聚集、紅細胞壓積、纖維蛋白元等血液流變學指標顯著改善，淨化血液。從而，起到預防心率不齊和腦部血液循環障礙的發生。

綠蜂膠使心腦微循環發生障礙率顯著減少。高血脂可使心腦微循環意外增多，血脂水準下降1%，因心腦微循環障礙的死亡率可下降2%，因此，降低血脂水準是預防和治療心腦微循環障礙的重要而有效的手段。醫學家證實高血脂症患者在使用綠蜂膠後，使心腦微循環障礙的發生率可下降10～23%，起到血管清道夫的作用。實踐表明，蜂膠有效防治或延緩血管狹窄和阻塞，從而對心腦微循環障礙的改善起到事半功倍的作用，這也正是綠蜂膠得天獨厚的魅力所在。

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