上海1號室內外開放用餐

魚頭粉皮豆腐湯

隨著疫情 解封，位於庫比蒂諾市的上海1號餐廰，室內外已全部開放用餐，餐廳每日定期消毒，東主表示，要讓大家安心的享用正宗道地的上海美食 。

日前上海1號推出了「夏日酬賓活動」，憑世界日報 A1廣告，凡消費滿50元，隨餐贈送「魚頭粉皮豆腐湯」。花數小時熬製的魚頭湯，汁白湯濃，滿滿的膠質不僅滋補養顏，且鮮美可口。原本20元一鍋現只需1元。酬賓特賣至8月31日21年截止，敬請把握。

上海1號的掌勺大廚俞曉強，是知名的上海本幫菜名廚，手藝了得。招牌菜不勝枚舉，經典本幫菜，弄堂小吃，各式麵點，餐後甜品，保證原汁原味道地好吃，歡迎品嚐。所謂「本幫菜」主要是以紅燒、蒸、煨、炸、糟、生煸而成的美味佳餚。上海人口中的本幫菜指的是上海本地風味的菜肴，特色是「濃油赤醬」。

上海1號的招牌本幫菜非常多，如～糖醋排骨：老少咸宜，吃起来外酥裏嫩，酸酸甜甜，上面搭配白芝麻，香味更是突顕。響油鱔魚絲，滑嫩的膳魚，在上桌時澆上沸油，隨著吱吱的油爆聲，香味瞬間爆發，讓人食指大動。油麵筋塞肉：這一道上海名菜，口味十分特別，嵌入肉餡的油麵筋，經過繪煮，麵筋的滑潤配上軟嫰多汁的肉餡，完美組合，讓人一口一口的停不下來。燻魚：一道不能不點的冷菜，口感香香脆脆，外焦裏嫩，鹹香可口，搭飯配麵兩相宜。水晶蝦仁：清爽彈牙，將蝦子的鮮嫩發揮至淋漓盡致，是一道在上海1號用餐不得不點的招牌美食。

除了上述經典本幫菜外，上海1號的紅燒鱈魚肚當，松鼠桂魚，本幫紅燒肉蛋，清燉/紅燒獅子頭，江南第一蹄，酸菜墨魚片，蟹粉豆腐等，也都值得您細細品味。

介紹完熱炒，再來介紹特色麵食，對於喜歡麵點的人而言，上海1號的麵點絕對會讓您大呼過癮。鮮肉小籠包、蟹粉小籠包、蝦肉鍋貼、生煎包、上海粗炒麵、雪菜肉絲炒年糕、上海鹹肉菜飯、蔥油拌麵、砂鍋薺菜大餛飩等..正宗道地，值得推薦。

至於飯後甜品，上海1號的點心更是知名，豆沙粽子、酒釀小湯圓、桂花糯米蓮藕、紫米八寶飯、紅糖糍粑、紅糖冰粉、冰糖紅棗蒸雪梨，在吃完正餐後，隨個人喜好點上一至二道，將您用餐的情緒完美的畫上句號。

上海1號位於：19634 Stevens Creek Blvd., Cupertino。電話：408-255-1288。