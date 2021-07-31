我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Delta變種突破中國防線 蔓延8省22地 逾200人確診

東奧／「失去了方向感」拜爾絲再退高低槓、跳馬決賽

TP TEA Westfield Oakridge店 新產品特價優惠

工商訊
草莓牛奶冰沙。
草莓牛奶冰沙。

珍珠奶茶創始品牌茶湯會TP TEA，聖荷西Westfield Oakridge店新推出配茶新點心─手工限量司康 (Scone)，引起極大轟動，更被網友稱譽為司康界的愛馬仕。讓您不僅喝好茶，還可配點心，享受早點或下午茶的好點心，挑戰多元風味的甜點口感，品味17世紀英國宮廷經典點心之美。

手工限量司康嚴選有機蔗糖、有機麵粉、有機蛋，只為做出最高品質的司康。司康可以冷凍保存一星期，隨時來個健康美味早餐、下午茶的好選擇。一個只要3.5元。每天手工限量販售，賣完就沒有了喔。要買要快！！！新口味包含地瓜肉鬆、椰香葡萄乾、香蕉杏仁口味。

另新推出芒果百香冰沙、草莓牛奶冰沙。

TP TEA，Westfield Oakridge店限量販售。新推出期間特價優惠。本周末7月31日及8月1日，司康買二送一（限前50，每人限一次）。

TP Tea茶湯會開放全加州加盟，敬請有意者直接聯繫茶湯會。

Westfield Oakridge店營業時間：每日上午11時至晚上8時，店址：925 Blossom Hill Rd, Unit 1228, San Jose。瀏覽網址：https://m.facebook.com/tpteacalifornia/。

本周末7月31日及8月1日，司康買二送一（限前50，每人限一次）。
本周末7月31日及8月1日，司康買二送一（限前50，每人限一次）。
芒果百香冰沙。
芒果百香冰沙。

加州 英國 聖荷西

上一則

雷暴煽風點火 加州迪克西山火擴大為加州史上第11大

下一則

虎標萬金油慶祝國際老虎日

延伸閱讀

聖縣可負擔房首度將建大型城市農場 供居民種植作物

聖縣可負擔房首度將建大型城市農場 供居民種植作物
唱得幾耐得幾耐

唱得幾耐得幾耐
聖他克拉拉縣可負擔房 將建成「城市農場」

聖他克拉拉縣可負擔房 將建成「城市農場」
昌興珠寶積家翻轉系列經典雙面女士腕錶

昌興珠寶積家翻轉系列經典雙面女士腕錶
昌興珠寶IWC萬國錶大型飛行員 萬年曆腕錶

昌興珠寶IWC萬國錶大型飛行員 萬年曆腕錶

熱門新聞

傑克遜的近照。（取自社交媒體）

亞裔女自幼被領養 尋找孿生姊妹 生母健在但拒聯繫…

2021-07-18 02:00
26日下午，加州的前聯邦參議員鮑克塞（ Barbara Boxer）在屋崙的傑克倫敦廣場附近遭到襲擊搶劫。（取自鮑克塞推特）

加州前聯邦參議員鮑克塞 在奧克蘭被搶劫

2021-07-26 20:08
布特縣「迪克西山火」23日已發展成加州今年最大山火。（美聯社）

塔馬拉克山火擴大 已燒近6萬畝 紐森宣布加州4縣進入緊急狀態

2021-07-24 02:20
專家認為，灣區不需要太擔心Delt變種病毒造成突破性病例。(美聯社)

疫苗抗Delta有效 灣區新一波可稱「未接種者的疫情」

2021-07-25 02:20
國際贸易管理局的數據顯示，與美國其他地區相比，舊金山海外遊客数量減少許多。 舊金山機場的國際登機樓（記者李怡攝影）

海外遊客訪美哪些大城？ 舊金山訪客量 從前年第4名→掉到第12名

2021-07-30 17:31
被一些餐廳和酒吧要求出示的疫苗接種證明。（照片來自美聯社）

要在北加生活 疫苗接種證明很重要

2021-07-23 15:42

超人氣

更多 >
李蘇妮奧運摘金／買不起平衡木 爸爸親手為她做一個

李蘇妮奧運摘金／買不起平衡木 爸爸親手為她做一個
擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗

擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美衝第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美衝第一

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變
香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元

香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元