TP TEA Westfield Oakridge店 新產品特價優惠

草莓牛奶冰沙。

珍珠奶茶創始品牌茶湯會TP TEA，聖荷西 Westfield Oakridge店新推出配茶新點心─手工限量司康 (Scone)，引起極大轟動，更被網友稱譽為司康界的愛馬仕。讓您不僅喝好茶，還可配點心，享受早點或下午茶的好點心，挑戰多元風味的甜點口感，品味17世紀英國 宮廷經典點心之美。

手工限量司康嚴選有機蔗糖、有機麵粉、有機蛋，只為做出最高品質的司康。司康可以冷凍保存一星期，隨時來個健康美味早餐、下午茶的好選擇。一個只要3.5元。每天手工限量販售，賣完就沒有了喔。要買要快！！！新口味包含地瓜肉鬆、椰香葡萄乾、香蕉杏仁口味。

另新推出芒果百香冰沙、草莓牛奶冰沙。

TP TEA，Westfield Oakridge店限量販售。新推出期間特價優惠。本周末7月31日及8月1日，司康買二送一（限前50，每人限一次）。

TP Tea茶湯會開放全加州 加盟，敬請有意者直接聯繫茶湯會。

Westfield Oakridge店營業時間：每日上午11時至晚上8時，店址：925 Blossom Hill Rd, Unit 1228, San Jose。瀏覽網址：https://m.facebook.com/tpteacalifornia/。