虎標萬金油慶祝國際老虎日

圖像版權：新加坡野生動物保育集團 (Wildlife Reserves Singapore)。

虎標萬金油於國際老虎日正式宣布領養在新加坡 夜間野生動物園 新出生的馬來亞虎雙胞胎，為提高人們對保護這些極度瀕危物種的認知繼續盡一份力。

每年的7月29日是國際老虎日（也稱為全球老虎日），其目的在於呼籲全球關注老虎的保護工作 。國際老虎日始於2010年，旨在為老虎保護問題爭取全球支持，並設定目標在2022年，恰逢下一個農曆虎年到來時，力爭使分佈全球的現有野生老虎數量翻倍。近年來，一些國家老虎數量有所增加的報導令人振奮，但世界一些其他地區老虎數量仍在不斷下降，保護老虎的工作還須堅持。

老虎對於虎標萬金油具有像徵意義。虎標萬金油是以我們的一位創始人胡文虎的名字命名。虎，老少皆認得的動物 ，為我們的品牌賦予力量和活力的光環，並代表了虎標萬金油產品對於舒緩疼痛不適的療效。百多年來，深受幾代消費者的信賴，虎標萬金油在總部所在的新加坡和百多個國家和地區都具有同樣的意義。

作為一個致力為消費者的健康和福祉做出貢獻的品牌，我們意識到人類的健康與地球生態的健康息息相關。我們將繼續探索為生物多樣性的保護和教育做出貢獻。

有鑑於此，多年來，我們一直在支持多個國家的老虎保護工作。在新加坡，我們自1995年以來便贊助經費領養新加坡夜間野生動物園內的馬來亞虎，現在通過助養這對新生馬來亞虎雙胞胎進一步擴大贊助範圍。2021年6月，公眾通過在線投票為這對小虎命名Sali 和 Arhaa (Sali 在馬來語中意為強壯和堅定；Arhaa為平靜與安詳)，它們擔任野生老虎的大使，幫助提高人們的保育意識，關注這些迫切須要保護的雄偉且極度瀕危的動物及其自然棲息地。