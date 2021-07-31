房地產貸款稅法 免費講座

在這一次疫情過後，不僅您在投資房產部分應該有更仔細的考慮，你更應該為您的家人好好的準備及規劃，所以即時地為他們計劃更好的未來，將是你們的當務之急。

Alice Hou有超過20多年房地產 跟贷款的經驗，她希望能將自己的經驗跟在每次過程中可能會有的問題，分享給大家。希望大家在買房跟貸款 的時候不會有任何的疑問，以致於在交易的過程中發生變化，灣區 有無數的經紀人，為什麼要找Alice Hou呢？

Alice不僅有豐富的房地產跟貸款的經驗，可以給你做全面的規劃。她更是一個有良心的經紀人，尤其在這樣的市場裡，不會讓你漫無目的的亂加價，導致當成冤大頭，如何在買房的過程中以最好的價錢買到最好的價格，這就不是每一個經紀人可以幫到您的！

歡迎來參加8月份的2場「房地產，貸款，稅法」免費講座，講座的內容不僅讓你對房地產跟贷款有更清楚認識，也讓你們在人壽保險，教育基金，退休計劃有更全面的了解跟計劃，Alice 讓你們在灣區的生活不僅快樂，更是無後顧之憂。

8月8日（周日）早上10時到11時30分-主題：利用重新貸款減低付款。重新貸款其他的投資用途？人壽保險的選擇？如何準備小孩的教育基金？

8月22日（周日）早上10時到11時30分-主題：如何加蓋您的房子？重新裝潢增加你房子的價值。如何計畫你的退休基金 & Pension？

主講人：Alice Hou侯婷榕，專業貸款和房地產經紀人，Academy of Art college , MFA, 舊金山藝術學院碩士。超過20多年房地產跟貸款的經驗，幫助無數客戶處理他們沒有辦法通過的貸款，以及協助客人尋找他們理想中的房子。從你買房前的pre-approval letter，到根據個人的經濟狀況及需求精心為您打造適合您的個人需求，協助您在灣區買到你理想中的房子，經過這次疫情的衝擊，您更應該要為家人提早做好準備，為您的孩子準備好教育基金，及保護家人的人壽保險。Alice 為您量身訂作個人理財的需求，為您最愛的人著想，讓他們沒有後顧之憂。電話：510-364-9897，Email: [email protected]。

Andy Wang王朝鴻，美國註冊會計師，Founder & CEO - Andy Wang CPA & Associates Inc，德州大學奧斯汀會計碩士及密蘇里大學資訊管理碩士。灣區擁有15年經驗的資深會計師，曾任職全球4大會計師事務所Deloitte & Touche（德勤）財務及科技風險諮詢經理，500強企業中國區財務總監。電話：408-605-6352，Email: [email protected]。

Jimmy Chen美國註冊會計師，台灣大學法學士，加州大學柏克萊企業管理碩士（MBA）。灣區擁有30年經驗的資深退休會計師，專精於協助中小企業公司成立，會計諮詢服務，稅務規劃/申報，生前信托設立，非營利組織設立，私人基金會設立。電話：408-823-2188，Email: [email protected]。

座位有限，盡速報名，報名方式，Email: [email protected] Text: 510-364-9897，Wechat: alicehou888 Line: alicehou1688，講座地點：6088 Stevenson Blvd, Fremont, CA, 94538。