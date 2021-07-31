金水賭場渡假村旅館(Cache Creek)一日遊

Cache Creek免費大巴士

隨著疫情 解禁，人們逐漸恢復了日常休閒生活，位於北加州 近郊的金水賭場渡假村旅館（Cache Creek Casino resort ) 是北加 州最大且最豪華的賭場之一，數以千計的老虎機及百種桌上遊戲，能讓您釋放壓力放鬆心情，同時在叮叮噹噹的遊戲音樂聲中，找回在疫情期間失去很久的娛悅心情。

除了好玩的老虎機及桌上撲克遊戲外，金水大賭場還擁有10個中西式餐㕔，粵式美食，布斐，西式牛排此地應有盡有，當您玩累了，享受一份美味料理，或坐在室外咖啡屋，觀賞田園風光，都會讓您忘卻一切，陶醉在大自然的美景之中。

隨著油價飆漲，金水大賭場特別貼心的，為居住在薩加緬度周邊城市的華人，提供免費大巴接送服務，這項服務尤其嘉惠長輩同胞，每天定時定點接客，晚上6點才平安的將您送囘上車點。您不用擔心路況，只要安座有冷氣的大巴服務，盡情享受浮生半日閒的快樂時光。

大巴接送地點及時間如下：

一、Citrus Height-Walmart neighborhood Market，6197 Sunrise Blvd. 上車時間：上午9時25分。

二、Davis-Target，4601 2nd Street 上車時間：中午12時40分。

三、Elk Grove-Burlington Coat Factory，9175 E. Stockton Blvd. 上車時間分別為上午8時、11時20分、下午3時及6時40分。

四、North Highlands-Walmart，4675 Watt Ave. 上車時間為上午10時。

五、Sacramento有四個上車點：Sky parkway & 65th 上車時間：上午8時20分、11時40分、下午3時20分及晚間7時。Lemon Hill-6105 Stockton Blvd., 上車時間：上午8時30分、11時50分、下午3時30分、晚上7時10分。Freeport 公車站-Irvin Way & Freeport Blvd. 上車時間：上午8時40分、中午12時、下午3時40分、晚間7時20分。Foodmaxx -3291 Truxel Rd. 上車時間：上午10時15分及中午12時。West Sacramento Home Depot-690 Riverpoint Ct., 上車時間：中午12時20分。

每位乘客均可以獲得20元遊戲獎金，預約訂座1-834-287-8623或上網CacheCreekCasinoDitect.com。