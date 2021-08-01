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華美銀行發佈2021年第二季度財報

工商訊
華美銀行新總部。
華美銀行新總部。

華美銀行之控股公司華美銀行集團（East West Bancorp, Inc. ,納斯達克股票代號為「EWBC」）於7月22日公佈2021年第二季度盈利報告，淨利達2億2470萬元，每股獲利1.57元。平均資產報酬率為1.56%，平均股東權益報酬率為16.6%。

華美銀行董事長、總裁兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）表示：「華美銀行2021年第二季度各項業務強勁發展，盈利能力持續成長，資產品質進一步提昇。截至2021年6月30日，我們的總貸款創新高，達401億元；總存款亦創新紀錄，達526億元。」

吳建民還指出，若不計SBA小型商業署薪資保護貸款（Paycheck Protection Program，簡稱PPP）的影響，第二季度的貸款年均增長率達12%，主要得益於住房貸款、商業和商業房地產貸款組合的穩健成長。截至2021年6月30日，總存款的年均增長率達25%，無息存款佔總存款的41%。有效的商業模式、多元的企業和個人客戶群，以及在美國主要大都會市場的服務網絡都促使銀行實現卓越的綜合發展。

吳建民表示，與2021年第一季度相比，銀行第二季度的收益年均增長率達17%，且營運成本下降，推動調整後稅前撥備前收入的年均增長率達33%，盈利能力亦不斷提昇，第二季度穩健的財務表現使調整後稅前撥備前的盈利能力達2.0%，平均有形股東權益報酬率達18.3%。

吳建民指出，銀行的資產品質保持良好。與2021年第一季度相比，有問題貸款（criticized loans）減少15%，平均貸款的年均呆帳消除比率為0.13%，不良資產比率下降0.07%，佔總資產的0.38%。因此，華美銀行第二季度的貸款損失準備金（provision for credit losses）為負1500萬元。

吳建民說：「我們很高興能夠在第二季度取得如此成績，並對下半年的前景持樂觀態度。華美銀行全體員工的辛勤工作和出色的執行力為銀行未來的發展和成功奠定了堅實的基礎。隨著經濟逐漸復甦，我們將一如既往地協助我們的社區和客戶邁向成功。」

盈利表現概要：總資產創新紀錄–截至2021年6月30日，總資產達599億元，較2021年3月31日的569億元增加30億元或21%。

貸款再攀新高–截至2021年6月30日，總貸款達401億元，較2021年3月31日的396億元增加了4億8460萬元或5%。若不計14億元的PPP貸款（截至2021年6月30日），總貸款較第一季度成長11億元或12%。2021年第二季度期間，小型商業署（Small Business Administration）抵免了總計6億9550萬元的PPP貸款。華美銀行於2021年上半年提供了5523筆新的PPP貸款，總額達8億9650萬元。

總存款再創佳績–截至2021年6月30日，總存款達526億元，較2021年3月31日的495億元增加30億元或25%。其中，無息存款創新高，達218億元，較2021年3月31日的189億元增加29億元或61%。截至2021年6月30日，無息存款佔總存款的41%，高於2021年3月31日的38%及2020年6月30日的34%。

資本結構穩健–截至2021年6月30日，華美銀行股東權益為55億元或每股39.10元。普通股每股有形權益為35.75元。截至2021年6月30日，有形權益與有形資產比率為8.54%，第一類資本比率（CET1）為12.8%，總風險基礎資本比率（Total Risk-based Capital Ratio）為14.3%。

華美銀行董事會將在2021年8月16日派發2021年第三季度普通股股息每股0.33元，股東將依其至2021年8月2日的持股份數獲派股息。

貸款 股息 大都會

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