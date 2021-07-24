加州學校將安全地全面開放面對面教學。

美國聯邦疾病管理與預防中心（CDC）日前發佈更新的幼稚園至12年級學校指引，進一步强調該中心與校方一致同意以全面開放面對面教學為第一優先，同時爲了達成這個目標，該中心也提出減低COVID-19病毒傳播風險的策略建議供校方參考。加州 將根據這份指引，落實包括佩戴口罩指引和强勁的檢測 等多項預防性措施，但為避免肢體距離成爲加州學校全面開放的障礙，所以不予推薦。

加州政府體認到每一個學區和每一位學童都有個別的獨特需求，所以如何落實佩戴口罩將繼續交由各地學校自行負責。加州的學校設施也將採取各項多重性預防策略，包括：繼續接種疫苗 ：為所有符合條件的人接種疫苗以減緩COVID-19在社區各地傳播。繼續佩戴口罩指引：加州將繼續要求所有學校落實室内佩戴口罩，確保對所有學童一視同仁。强勁的檢測計畫：所有加州學校都可通過州政府的學校檢測計畫免費接受病毒檢測。

這份指引將借重多項州政府計畫以確保所有學校都做好準備，以安全的方式恢復全面開放：金額高達66億元的教育投資法案在三月間由紐森（Newsom）州長正式簽署成爲法律，提供所有學校安全地重新開放並解決課程進度落後問題所需經費，尤其著重受創最深的學生和有大量低收入及游民學生的學區。根據最新數據顯示，基本上加州所有學校都計畫在下一個學年恢復全面開放。由於在三月初通過的46億元撥款和州政府各單位負責人的積極鼓勵，百分之88學區的學生已經在這個暑假接受强化教學（例如密集課業輔導）、擴大學習、和心理健康服務。讓年輕人接種疫苗。加州在五月初推出多層面、全州性的宣導活動，加快學齡青少年在下一個學年度開始前接種疫苗的速度。這個宣導活動包括以全州各地學校為根據的臨時疫苗接種站、由學校直接提供疫苗接種，和主動及付費媒體教育青少年及家人接種疫苗的重要性。CDPH在六月初推出家庭參與宣導活動，以回應學生和家長對回歸面對面教學的疑慮，其中又以受疫情重創不成比例西語裔、非裔、和亞洲太平洋島民社區的家長爲主要宣導對象。加州擁有强勁的檢測基礎設施，對學校尤其重要，因爲此基礎設施有提供全州所有學校免費PCR或核酸抗體檢測的能力。有關詳情，請登入CDPH學校檢測任務小組網頁。

家長可以登入加州全體學校安全（California Safe Schools For All）家長專頁瞭解新指引詳情：https://schools.covid19.ca.gov/https://schools.covid19.ca.gov/。