中國嘉德第30期網絡拍賣會活力上線

「風驅急雨灑高城，雲壓輕雷殷地聲。雨過不知龍去處，一池草色萬蛙鳴。」帶著夏的活力和激情，E-BIDDING中國 嘉德第30期網絡拍賣 會活力上線！

本期共有22個專場呈獻，其中既包括中國書畫、家具工藝品、國石篆刻、古籍善本、錢幣等經典門類，也包括西方版畫、日本 浮世繪、動畫原稿、佳釀茗茶、珠寶翡翠等時尚生活類藏品。

二十世紀及當代藝術部於本次網拍中推出「浮生若夢：日本浮世繪」、「經典動畫賽璐璐原稿」及「西方名家版畫」三大專場。囊括歌川國貞、揚洲周延、歌川豐齋等赫赫有名的浮世繪藝術大師原作；《名偵探柯南》、《美少女戰士》、《灌籃高手》等耳熟能詳的經典動畫手稿；巴勃羅·畢加索、安迪·沃霍爾、達米恩·赫斯特、雷尼·馬格利特、薩爾瓦多·達利等最為重要的西方現當代藝術家重要版畫作品。在夏日輕簡有趣的網拍中，為藏家展開東西方藝術跨越時間和空間的審美橫卷。

古典家具及工藝品部繼續推出《契合—家具工藝品》、《文人漫生活》，以及《印石英華-田黃石及雞血石專場》三大專場，涵蓋當代家具、地毯、高柴家具、文房雅玩、硯臺、賞石、田黃雞血等品類。其中，《契合—家具工藝品》專場，共48件（組）拍品，全部1000元人民幣起拍。囊括魯作家具博物館、宣明典居兩個品牌的設計家具，匠心紡周小寒先生精製的三塊地毯，以及部分西洋家具和與之搭配的地毯、臺燈，適宜點綴家居。

中國嘉德珠寶網拍專場此次為大家匯聚珠寶翡翠精品，琳瑯滿目，為您準備了注入與見證情感的絕佳載體。不僅有地位尊崇的緬甸鴿血紅紅寶石和皇家藍藍寶石、獨特的熱粉色藍寶石，還有極富生命力的天然祖母綠等名貴寶石為主石的精致珠寶等。均為無底價起拍。讓我們輕點手機，一起驚艷七夕、見證愛情。夏日藝術PARTY，只待你的指尖舞蹈。

中國嘉德第30期網絡拍賣上線時間7月20日上午10時。開拍時間7月22日下午8時。結拍時間7月24日至7月27日。