林昭亮2021第三屆台北大師新秀音樂節

林昭亮是RICE大學音樂系教授，並為多個際音樂節總監。

世界知名小提琴家林昭亮創辦的第三屆台北大師新秀音樂節將從台北移師舊金山 。舊金山台北姐妹市委員會接下重責，以慎重且欣喜的心情迎接此音樂界的盛事。音樂節將在7月30日（周五）晚間7時30分在史丹福大學戶外音樂劇院(Frost Amphitheatre)首演。詳情www.TaipeiMAF.com 或 650-724-2464，票價為10至50元。

「音樂無國界，本著委員會促進兩市的文化交流的宗旨，我們全力協助，把音樂節辦到最好。」委員會主席徐大麟表示，疫情 一年多來，展現人和人之間的愛與關懷，我們很期待這場以人文精神、教育為出發的音樂節，「灣區朋友不用出門，即能享受到世界級的演出，非常有幸。」副主席胡立民也強調，以音樂戰勝疫情靭性可貴，友誼無價！但音樂節搬到另一個城市的挑戰很大，透過舊金山台北姐妹市委員會的幫忙，在本地籌措經費和相關事宜。舊金山經濟文化辦事處處長賴銘琪強調，音樂友誼，並全力協助。

林昭亮2019年在台北創辦了第一屆的音樂節，沒有想到第二年2020年就碰上了COVID，但他排除萬難，力邀六位世界級音樂家飛到台灣 ，教授35位台灣音樂新秀，開大師和舉辦音樂會。經過隔離14天之後，完美成功進行教學與音樂會演出！受到全球矚目，包括Violin Channel,NPR and APM:Performance Today 都做了現場直播。今年，已自全球13個國家、300多名音樂新秀許多來自全球頂尖音樂學院甄選，選出50位左右新秀參與。

林昭亮大師的魅力無可擋，邀請到葛萊美獎得主Lenord Slatkin、和各地知名交交樂團，例如舊金山交響樂團、紐約大都會、芝加哥、費城愛樂等交響樂等首席共同進行兩周的教學和演出，但僅有30日一場對外開放 。

音樂節像是與COVID共存，林昭亮的挑戰並沒有結，為了讓音樂節戰勝情勢，決定將音樂節從台北搬到人文薈萃的舊金山。在兩個月不到的時間做了決定，「我在舊金山機場打了電話給舊金山音樂學院校長David Stull，馬上邀請我們來這兒。」Stull說，他無比歡迎此高水準的音樂節到來，限制並為新大樓做開幕。

林昭亮的夫人，何瑞燕醫師也是隨團醫師，並不停地奔走，從食宿、交通、場地等都要在最有效率的情況下打點好，還要對抗疫情，「我們不能被疫情打敗，有萬全的準備。」不僅都打了疫苗而，而且已有完整的免疫力，「400多個測試劑也都先一步抵達舊金山，團員二周時間要測2到3次。」她也情商前NIH, CDC預防醫學專家申仲黎擔任醫學總顧問（Chief Medical Officer）。

一場音樂節跨洋而來，匯聚世界菁英，在許許多多的支持與期待下，讓台北大師新秀音樂節在舊金山不熄燈。