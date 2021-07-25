Jeslyne Wei幫你輕鬆快速搞定買房、賣房&貸款

立捷地產·貸款專家Jeslyne Wei，掃二維碼添加微信。

Jeslyne Wei在美國 從事房地產事業多年，深知客戶擔憂。Jeslyne建立了一套高效的作業系統，一般7到10天就能幫客人買到房子。從選房到成交，最短的時間裡完成。Jeslyne不光是買房專家，更是賣房專家，會提供完整服務，省去賣房過程中的煩擾，甚至屋主不在美國也能輕鬆賣房。

在美買賣房屋手續非常繁瑣，Jeslyne對美國房地產法規很熟悉，能代替客戶處理交易過程中的各種交涉、協商、談判等包含法律事務在內的業務環節，維護客戶權益，避免因處理不當產生的糾紛。也會建議最具競爭力的房價，促進成交。免費提供專業地產知識，為買家協商最佳條件與價格，確保買家利益；提供專業分析評估，分析地產附近的環境、學區、發展潛力、升值潛力等。

決定房屋脫手快慢的關鍵，不想賣太低，但定價過高可能會導致房子乏人問津。Jeslyne做好市場調查，評估房子所在地區的市場，了解社區內其他房產交易情況，識別房產弱點與賣點，訂出合理售價。並會參考該社區過去6個月的相似銷售對象成交價。進行調查評估，協助並建議賣家具競爭力的房屋售價。

包裝房子打造好賣相，幫賣家做好清潔，修整庭院、清洗地板、車庫或粉刷牆面、家具擺放恰當等，讓房子乾淨明亮具吸引力，或讓買家覺得成交後就能入住。Jeslyne會免費拍廣告照片，有利於房產上市時能第一眼吸引買家。免費提供Home Staging包裝房子，由專業人員挑選家具擺飾突顯房子優點，打造最佳室內氛圍，提高潛在買家的興趣。當價格確立、廣告照片拍攝一切就緒，就可以將房屋信息輸入到各大賣房網站，讓其他經紀人與買家瀏覽。

房子上市後，就會收到出價函，視對方出價與其他條件做決定接受 (accept)、再協商 (counter offer) 或拒絕 (reject) 對方的出價，確保賣家最大利益。Jeslyne會收到買家出價合同時，除了價格考量，也審核其他條件，例如買家經濟狀況、是否有銀行貸款 預批准證明(Pre-Approval Letter)或銀行現金存款證明、買家提出的附加條款內容等，仔細挑選買家。與潛在買家進行再協商時，協助如金額、附加條款等，與買家經紀人進行價格談判。

Jeslyne Wei是專業貸款經紀人，可提供查收入和不查收入貸款、信用不良貸款、海外投資 信貸等。過程透明，快速，超低利息，為客戶量身定制適合的貸款。30年固定2.500%；15年固定1.875%；投資物業3.000%。

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