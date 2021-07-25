Sam Miao帶你深入了解愛心保險服務公司

愛心保險服務公司的負責人兼創始人Sam Miao。

今天，有幸請到位於加州聖荷西市的愛心保險 服務公司的負責人兼創始人苗先生為我們解答一些他及他的公司對人壽保險行業的認識。

是什麼讓您在20年前進入人壽保險業務？答：如您所知，我的職業生涯始於投資 領域，此後意識到人壽保險作為任何戰略性財務規劃最重要基礎的重要性。

為什麼人壽保險對每個人和每個家庭都如此重要？答：了解風險的概念很重要，我們每個人每天都面臨多種風險。例如，過早死亡、活得太久、患重病、慢性病和絕症、留下遺產等風險。我們越早面對和管理潛在風險越好。

為什麼您將公司命名為『愛心』保險服務公司？答：重要的是要知道人類最大的力量和屬性是『愛』。尤其是我們所做的，如果沒有一顆『愛心』，我們就無法以客戶應得的方式為他們服務。我們與客戶是一個大家庭，是我們的一部分。他們應該得到最高的誠信、無私的愛、深切的熱情以及幫助他們建立更美好明天的巨大承諾。

您如何看待人壽保險的未來？答：正如我們現在所知，許多人要嘛根本沒有人壽保險或保險不足。我認為隨著我們客戶的需求得到解決，市場將繼續增長。與此同時，壽險公司也在繼續投資於技術和大數據，更高效、更有效地確定風險。這對我們的客戶來說意味著購買人壽保險單將更加容易，現在和未來的干擾會更少。

你對退休 有什麼看法？答：這是一個很好的問題！如您所知，沒有人可以永遠工作，我們需要儘早為退休做好計畫。此外，很多人只是沒有為退休做好準備。例如，Vanguard對超過500萬個計劃的分析，2020年401k退休計畫的中等餘額僅為2萬5775美元。我們可以同時使用現金累積指數選項人壽保險和年金來補充我們的退休計畫。這樣，我們就可以在適當的時候擁有一個多方面的退休基金（人壽保險、年金、社會保障、IRA、401k、養老金等）。

你希望你的公司完成什麼？答：我希望我的公司以及我在『愛心保險公司』的許多合夥人可以成為客戶在他人壽保險和退休計畫方面尋求公正和合理建議的地方。我還希望『愛心』成為吸引、建立和支持未來金融代表，成為我們不斷發展的社區服務的平台。我還想以許多方式回饋我們的社區。通過這種方式，我們可以接觸到社區中許多服務不足的群體。

想對我們的讀者說些什麼嗎？答：我只想說，風險並不可怕，只要我們能提前規劃好策略和產品。這樣，如果我們確實遇到了意外事件，我們已經制定了相應的策略和應急計劃來管理風險。如果您需要聯繫我或我的團隊，了解有關我們如何為您提供幫助的更多信息，請致電我的手機：408-656-6231，或我的電子郵件：[email protected]。