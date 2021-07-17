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太子牌進軍主流市場

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美國太子行創辦人楊應瑞先生與 Sand Hill Property基金會Susanna Pau，捐贈200萬個醫療級口罩給醫護及有需要團體。
美國太子行創辦人楊應瑞先生與 Sand Hill Property基金會Susanna Pau，捐贈200萬個醫療級口罩給醫護及有需要團體。

「太子牌，您最可信賴」這個朗朗上口的口號，對美國華人毫不陌生。太子牌不知不覺已走過38個年頭，總裁楊應瑞從最初白手起家研發保健茶，到現在經營超過700個自家品牌及代理產品，每年營業額超過7000萬，始終秉持著對品質近乎苛求，永遠堅持做到最好的原則。

對華人社區來說，最熟悉的太子牌產品就是花旗參，楊應瑞表示，他的成功祕訣就是對顧客們的誠信，堅持採用最優質的材料。太子牌多年來只選用品質最優、最地道的威斯康辛州花旗參，所以獲得美國威州花旗參農業總會 (GBW) 官方認證的老鷹商標。與市面上其他自稱官方認證的品牌不一樣，威州參農總會老鷹商標才是行業中備受認可的認證，保證100%美國威斯康辛州種植，除了絕無參雜。

太子牌對食品的安全性也很講究，從原料、生產到包裝，高規格的要求把關，符合GMP優良製造規範標準，產品經第三方實驗室檢核，符合美國食品藥物管理局FDA的最高食安標準。所以太子牌也深得主流市場連鎖店的青睞，無論是過去幾年來一直作為Costco好市多的指定太子牌花旗參品牌，或成功進駐Kroger、Albertson、Safeway、Sprouts、Rite-Aid等等的太子牌姜王晶及姜糖，以及在Whole Foods、Vitamin World常駐產品太子牌有機茶包，都見證著華人優質品牌在主流市場影響力日漸增強的里程碑。

除了優質產品的堅持，太子牌更是秉持奉獻與回饋的信念，身為基督徒的總裁楊應瑞表示，他的座右銘就是「Blessed to be a blessing」（施比受更為有福）。太子牌多年來回饋社會、傳遞愛心，每年向慈善組織捐贈價值超過100萬元的物資及捐款；去年疫情大爆發期間，更率先搜羅國外口罩供應商，進口兩百萬個醫療級口罩捐贈給前線醫護和有需要的人仕。太子牌透過身體力行幫助需要的人，拋磚引玉，鼓勵更多人投入行善與奉獻，讓世界更美好。

楊應瑞分享到：「我曾看過一張海報，百年以後，不論你曾住的房子多大，車多名貴，銀行多少錢，都可能不大重要；但若你改變了一個兒童的命運，就顯得特別重要了。」秉持著這個信念，楊應瑞在中、美二地來回奔波，終於2003年，創立了位於中國天津武清，首家由中國政府批准中外合資孤兒院—「和平之君」兒童福利院，以關懷與照護被遺棄的先天性殘障孩童為使命，並依據孩童不同的殘疾狀況與提供所需醫療、復健及幫助。多年來，共有近350多名孩童受惠，且已有逾50名孩童被領養，有了屬於自己的家，為人生開啟了新的樂章。

問到見證公司38年輝煌成績的感受，楊應瑞表示，成功非一人之力，他感恩同事們多年來盡忠職守，一同奮鬥。另外也感謝忠實客戶們一路上的支持與鼓勵，讓太子牌可一直提供優質的產品與服務，以及有資源繼續為社會做出貢獻與回饋，把愛與關懷傳遞到每一個角落，幫助更多有需要的人。

如欲了解更多太子牌的產品，請瀏覽太子行官網www.popus.com，更多關於太子牌慈善與公益的訊息及參與辦法，請瀏覽慈親基金會官網https://popsfoundation.org/。

太子牌產品進駐主流連鎖超市。
太子牌產品進駐主流連鎖超市。

美國 華人 口罩

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