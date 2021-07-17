昌興珠寶IWC萬國錶大型飛行員 萬年曆腕錶

萬國錶大型飛行員 萬年曆腕錶

萬年曆一直是高級製錶界最令人著迷的複雜功能之一。而萬國錶（IWC Schaffhausen）大型飛行員錶盤由品牌前任首席製錶師克勞斯（Kurt Klaus）於1980年代研發，其將大小調整為適合萬年曆顯示的尺寸，並結合突破性的單錶冠操作設計，不但使複雜功能簡單易用，也讓資訊閱讀更加方便。承襲系列腕錶的經典設計與高品質性能，萬年曆可自動區分不同月份的天數和閏年，直到2100年才須手動校正。

全新大型飛行員萬年曆腕錶以46.2mm尺寸不銹鋼錶殼打造，搭配藍色小牛皮錶帶以及旋入式錶冠。帶有夜光塗層之藍色錶盤上設有鍍銠指針，裝飾精緻的機芯可透過錶背藍寶石透明水晶一覽無遺。性能方面，腕錶搭載品牌自製52615自動上鍊機芯，擁有表現卓越的7日動力儲存，以及萬年曆搭配日期、星期、月份、四位數字年份與南北半球月向盈虧顯示，三點鐘方向則有剩餘動力顯示。

欲知詳情，請親臨Santa Clara Westfield Valley Fair IWC Schaffhausen精品店，地址：2855 Stevens Creek Boulevard , Suite 1689, Santa Clara, CA 95050，電話：408-380-1888；或登錄http://www.chpremier.com。