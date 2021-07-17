我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情打斷歸期 加州華人進退兩難 來美小住數月變2年

綠卡面試疫期簡單化 是否中共黨員都不問 民眾直呼神奇

昌興珠寶IWC萬國錶大型飛行員 萬年曆腕錶

工商訊
萬國錶大型飛行員 萬年曆腕錶
萬國錶大型飛行員 萬年曆腕錶

萬年曆一直是高級製錶界最令人著迷的複雜功能之一。而萬國錶（IWC Schaffhausen）大型飛行員錶盤由品牌前任首席製錶師克勞斯（Kurt Klaus）於1980年代研發，其將大小調整為適合萬年曆顯示的尺寸，並結合突破性的單錶冠操作設計，不但使複雜功能簡單易用，也讓資訊閱讀更加方便。承襲系列腕錶的經典設計與高品質性能，萬年曆可自動區分不同月份的天數和閏年，直到2100年才須手動校正。

全新大型飛行員萬年曆腕錶以46.2mm尺寸不銹鋼錶殼打造，搭配藍色小牛皮錶帶以及旋入式錶冠。帶有夜光塗層之藍色錶盤上設有鍍銠指針，裝飾精緻的機芯可透過錶背藍寶石透明水晶一覽無遺。性能方面，腕錶搭載品牌自製52615自動上鍊機芯，擁有表現卓越的7日動力儲存，以及萬年曆搭配日期、星期、月份、四位數字年份與南北半球月向盈虧顯示，三點鐘方向則有剩餘動力顯示。

欲知詳情，請親臨Santa Clara Westfield Valley Fair IWC Schaffhausen精品店，地址：2855 Stevens Creek Boulevard, Suite 1689, Santa Clara, CA 95050，電話：408-380-1888；或登錄http://www.chpremier.com。

Boulevard

上一則

加州迪克西山火凶猛 延燒面積1天擴大4倍

下一則

疫情緊 灣區7縣籲在室內重新戴上口罩

延伸閱讀

飆風再起 RICHARD MILLE推新款RM 029利曼經典賽腕表

飆風再起 RICHARD MILLE推新款RM 029利曼經典賽腕表
古柯鹼從天降？空投運毒竟烏龍「投錯家」 飛行員被捕

古柯鹼從天降？空投運毒竟烏龍「投錯家」 飛行員被捕
坎城風格指南快筆記 跟著超模、KOL學珠寶穿搭

坎城風格指南快筆記 跟著超模、KOL學珠寶穿搭
參加坎城影展 茱蒂透納史密斯珠寶在酒店被偷

參加坎城影展 茱蒂透納史密斯珠寶在酒店被偷
坎城影展爆珠寶竊案 女星損失數萬歐元 房間無破門跡象

坎城影展爆珠寶竊案 女星損失數萬歐元 房間無破門跡象

熱門新聞

柏克萊居民克雷切克（右二）失蹤六天，華裔妻子呼籲民眾協尋。（電視新聞截圖）

柏克萊跑者失蹤 當局終止搜救 華裔妻籲民眾協尋

2021-07-16 00:47
聖巴布洛灣東兄弟島旅館管理員年薪14萬元，被稱為夢幻工作。（電視新聞截圖）

年薪14萬 舊金山這個小島「夢幻工作」再度招聘

2021-07-10 17:11
加州與內華達州州界附近的395號公路旁有巨石落下。美聯社

加州灣區到太浩湖發生連續地震 強度最大5.9級

2021-07-09 11:55
Delta變種病毒大流行造成加州各縣新冠確診率飆升。（Getty Images）

加州Delta病毒擴散 單日確診超5000例

2021-07-14 22:59
灣區過去一周delta病例激增，9日被聯邦列入重點觀察名單中。（Getty Images）

Delta病例激增 灣區被聯邦列入重點觀察名單

2021-07-10 02:20
劉氏傳奇父女檔：創投之父培劉宇環（Peter Liu，右）養出銀行翹楚女兒劉宏敏（Ida Liu，左）。（記者李晗 / 攝影）

「百人會」傳奇父女檔 老爸是創投之父 女兒衝破銀行界天花板

2021-07-10 16:51

超人氣

更多 >
打敗紐約、京都…CNN評選「世界最美街道」在成都錦里

打敗紐約、京都…CNN評選「世界最美街道」在成都錦里
打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診 染Delta病毒

打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診 染Delta病毒
美軍機抵台惹怒中國 解放軍宣布在台海北端海軍事演習

美軍機抵台惹怒中國 解放軍宣布在台海北端海軍事演習
可能出現「更危險」變種傳全球 世衛：病毒還在追我們

可能出現「更危險」變種傳全球 世衛：病毒還在追我們
美利堅「不」合眾國 民調指這兩群人最想「脫美」

美利堅「不」合眾國 民調指這兩群人最想「脫美」