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聖塔克拉拉市Town House本周末上市

工商訊
座落於913 Rancho Pl, San Jose, CA 95126本周上市。
座落於913 Rancho Pl, San Jose, CA 95126本周上市。

居家防疫期間房地產市場交易依然熱絡，最近房價穩健成長，仍舊呈現供不應求的趨勢。本周要介紹一棟位於聖塔克拉拉市 Santa Clara City的Town House，鄰近Santa Clara大學，步行距離可到達Caltrain車站及Newall公園，坐擁優質的生活環境，連接880高速公路和87號快速道路也都相當便利。要價108萬8000元，是一件非常值得前往參觀的好標的。

這棟Town House是三層樓的建築，建於2006年，地址是913 Rancho Pl, San Jose, CA 95126，生活面積1644平方英呎，規劃了3臥室3套半衛浴，屋況維持很好，內部全部重新裝修，成交後即可入住。位於地面層的車庫，可容納兩個車位。前院的空間可以做為BBQ烤肉或休憩的空間。

室內採用開放的格局規劃，從客廳連接到餐廳及廚房，生活動線流暢而且顯得寬敞。客廳採光非常明亮，廚房採用花崗岩檯面及訂製化的櫥櫃，料理及儲藏空間相當足夠，廚房爐具電冰箱也都還算新。全部的窗戶都採用了三層玻璃，室內非常安靜；室內都安裝了網路線並採用光纖上網，特別可以滿足居家防疫期間在家工作及學習的需要。三樓規劃了兩間臥房，都是帶有衛浴的套房；另外一間臥房也帶有衛浴，位於地面層，可以規劃為客房或者做為分租使用。空間寬敞，每間都有採光的窗戶。

位於913 Rancho Pl, San Jose, CA 95126的這棟Town House。要價只要108萬8000元，由Listing Agent Compass公司的Sophie Tsang負責上市銷售。請打電話了解詳情並預約參觀，或上網瀏覽：913Rancho.com。全國頂尖經紀人Sophie Tsang專精矽谷房屋買賣、2006-2020年連續榮獲總裁獎，聯繫電話號碼是408-667-3171。

這棟3臥室3套半衛浴的Town House，採光充足，要價108萬8000元。
這棟3臥室3套半衛浴的Town House，採光充足，要價108萬8000元。

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