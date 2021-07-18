沈大文牙醫獲得最高榮譽牙醫診所白金獎

隱適美InvisalignR牙齒矯正

今年三月份沈大文醫生獲得了最高榮譽1％的白金獎的牙醫診所，這是連續5年他們獲得的榮譽獎，在過去20年中，他們已經為6000位病人用隱形矯治的方法來處理牙齒的不整齊。

沈大文醫生畢業於賓州大學牙齒專科學院，有超過20多年的矯正牙齒的實踐經驗，已成為世界最有經驗的前五名牙齒矯正醫生之一，沈醫生服務於著名的舊金山醫學院，他曾多次被美國 牙齒矯正學會邀請參加國際性的學術演講。他並且在先進的醫學和矯正手術的研究中，不斷積累經驗，充實提高，已成為一名世界性的著名牙齒矯正專家。

沈大文牙醫博士是北加州 亞裔牙醫協會的創世會長，他也是聖馬刁牙醫協會的前主席。沈醫生和其他八位牙齒矯正專科醫生服務大眾，診所備有最先進的儀器設備，包括數碼X光機和數碼造型設備。沈醫生診所同時向病人提供無利息、無首期的付款優惠計畫。有周六和課後門診。

近年來，隱形矯治—隱適美InvisalignR逐漸成為一種社會時尚。作為一種全新矯治技術，隱適美InvisalignR由於沒有傅統矯治過程中的綱絲和牙箍，不影響外觀等突出優點而廣受美容愛好者青睞。隱適美InvisalignR究竟有何特色贏得大眾傾慕呢?根據灣區 著名的牙齒矯正專家沈大文（Dr. David Shen）指出，這種隱形矯治的效果非常好，毫無痛楚，他曾在世界隱形牙齒矯正比賽中，被主辦者在75件最難治療和最佳治癒以優勝的案例中獲得最高的表彰。沈大文醫師的高超治療技術，以及他在牙齒和隱形矯正方面的卓越經驗，獲得大家的一致肯定。

值得一提的是，沈大文牙醫診所面對高科技設備的發展，為給顧客更有效，更精確地來做好牙齒矯型手術，不惜成本，今年選購了五台最新的第四代科技口腔內雷射掃描機，成為灣區擁有最多部雷射掃描機的診所。

據沈醫生表示，用這種機器更能精確地將每個人的牙齒內部印模瞭解更清楚，更準確。使患者可以在最短的時間內把矯正療程達到最完美的效果。

詳情請電San Francisco(Downtown、Mission、Richmond)，San Bruno，Pacifica，Atherton，Sunnyvale， Milpitas，San Jose，Hercules，Antioch，Castro Valley 的診所。詢問免費諮詢和評估。電話415-982-0990或，上網查詢www.orthoworks.com。