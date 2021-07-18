晨星之光部落格 不是我的

在人人都可任意找位置坐下的美食 街，用餐時給人很大的自由。正在找尋座位時，遠遠看見有張桌子很特別。走近才發現是個不速之客的愛心。不禁嘆口氣，這是哪位做的好事？愛到連美食街也要來個「到此一遊」的此情不渝印記呢？

由陽春空屋到一間能發揮特色和功能的空間，經歷從無變有，可知要花多少心思、時間和金錢？回想幾年前，這間美食街剛開幕時，可是讓人耳目一新的呢。如今這顆扁扁小小的心，讓整體一致的擺設，刻上了遺憾和可惜。

「哪個人和這樣的人交往就慘了。」有人道出了我心裡正所想的。不是你的，卻認為是自己的所有物。就算是你的，你又怎可以任意糟蹋破壞？我們都搖著頭。

曾有人告訴男孩女孩們，初步認識男人或女人的真實面目，不妨觀察他對服務生的態度。看看他會不會為顯示自己的權威和力量，故意在你面前吆喝指使人。可惜近來的人愈來愈聰明，知道對方會悄悄觀察行徑而有所防備，故意在服務生面前演得超有禮貌。不過，在親人面前就不一樣了，演一次兩次可以，要長期戴著面具是很難的。

我們可能都看過平日溫文有禮、文質彬彬的人，一接起電話聽到是母親。那頭不過是習慣性的焦急、稍微過度關心而語調急切了些。這邊的態度沒過多久就開始失去耐心，聲音倍數增高，由低聲不悅到忘我吼出。聽得在旁的人尷尬不已，得快點看看有什麼可以化解尷尬或是轉移的話題。不進入狀況的人，還以為他是在和哪位仇人說話呢。因此，在還沒把心給他之前。試著看看對方在最親近熟悉的人面前，放鬆的態度是什麼樣子。大概可以想像得出當成為他最親近、和他走得最長久的人，最終可能會被如何對待的景況。

把別人用心的擺設一刀刀的割裂，是一種跨越界線的自私。不是你的就不懂得尊重感謝，甚至視為己有、任意妄為。這是一種沒有界線的不成熟。就算有一天成為自己的了，若從來不曾、不懂付出，也沒有經歷看顧和護衛之情，怎麼可能突然地由然生起珍惜之心？在不對的人身上、在不對的關係、不對的時間之下，所犯的錯延伸出來的後果，給人帶來的絶不會是平安。自私任性地對待不屬於自己的東西，失去了界線。在第一時間也同時失去內心的平靜，剩餘的只是掩蓋錯誤和逃避罪行。

人與人之間如此。人與神呢？多少時候人對日日所享用的一切，不知不覺也失去應有的立場和態度。像是寵壞了的孩子，看為司空見慣，分不清身為人的位份。忘記了人如今所享受的一切都不是屬於我們的。我們為每一口呼吸的空氣付出過什麼？為每日的陽光有過什麼功勞？卻任意地在神所創造的萬物....包括「人」身上，相互彼此傷害。傷害了別人，也傷害了自己，恣意留下不該有的傷痕。唯有回到神心意之中，看清楚自己不過是人，找回自己身為人、不是神的位置。

謙卑才能叫人知道一切不是「我」的，也不是「你」的。這傷，才醫治得了。

收看寇紹涵牧師講道、信仰生活、婚姻講座等多樣系列節目，請上晨星之光基金會官網 www.lmsfstudio.org 或上 Youtube 搜尋晨星之光基金會。