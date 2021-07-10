如何購買長照保險/年金？

精英理財總裁黃曉東先生

最近新冠肺炎在美國蔓延，美國已有3000多萬人感染，有60多萬人死亡，因為很多死亡都在老人院發生，大家現在對長照保險 的關注大增，特別是如果長照危險後染上了新冠，會得到理賠嗎？現在應該如何買長照保險才對呢？

據官方報導，65歲以上的老人有70%在走之前需要長期護理。長期護理常到5至8年的時間，包括中風、癌症及老人小孩症或只是老行動了不方便等等，都需要長期護理，而平均每月的長期護理費用在7000至1萬元，如果5至8年將花費萬8萬到120萬。

精英理財是長期護理保險的專家，代理長期護理保險，經詳細比較，現在特別給讀者推薦最高的長期護理保險：

一、夫婦可合買一單，保費 不漲，獨家提供的附約可有無上限終生長期護理！如果以後能用不到長期護理則有人壽保險理賠，讓你的錢不白花！而且這種保險包括100%的居家護理！

二、和傳統的長期護理不同，這種保險保費是固定不會漲的，而且保費可一筆付清10或20年付，如果你滿60歲，保費可以用401K賬戶的錢支付。

三、很多人曾經被拒，我們可能是會讓你成保的公司，如果你有三高，糖尿病，B型寵物帶菌，紅斑性狼瘡或骨質疏鬆等病很常見。

四、精英理財還代理價格較便宜傳統的長照保險，這種保險的保費比較便宜，但如果用不到長照就白繳了。還有保險理賠不需要提供報銷證明，但是這種保費和前兩種比教為貴一些！如果你要確定哪一種適合你，請來參加我們7月24日周六下午的網上講座。

另一個大家關心的就是退休收入，據調查74%的人認為他們的401K加上社安收入不够退休。你有想要用小錢和時間給自己創造出多一點收入嗎？

最近股市大漲大跌，很多人可能想選擇投資股市，但又怕股市不安全，投資房市又擔心買在高點，你可以在指數投資年金。首先它讓你的錢保本，保證你的賬戶只漲不跌，每年都會膨脹底。開戶馬上就有25%的紅利，股市回升後賬戶每年隨著升值150%至250%，到將來領收入時，每年都可以領收入直到終生！如果你理解這種年金，你的收入穩定每年增加，你不用擔心股市的暴跌，也不會被錢放銀行而被通錢膨脹！要了解哪種的年金最適合自己嗎？請參加我們7/24周六下午2點至4點舉辦的免費教育講座，將在菲利蒙的公司，我們會做合適的隔離，要求每個人戴口罩，因為位置有限，請先報名留位。註冊請電：408-466-0233，找梁小姐。如果不能親自參加也可以參加我們網上講座，請你打電話408-466-0233，電子郵件至：dhuang @elitefig.com，我們可以發網上鏈接你！