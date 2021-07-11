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蓮生活佛77歲生日慶典

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蓮生活佛77歲生日慶典
蓮生活佛77歲生日慶典

西雅圖雷藏寺6月26日舉行蓮生活佛77歲生日慶典，暨蓮生活佛第284本著作「七旬老僧述心懷」發表會。全球五大洲600多處道場，也紛紛舉行祝壽活動。蓮生活佛開示，生有何歡，死有何悲，看破了生死，佛陀曾說人生是苦，生來就是要酬業，期勉大眾精進修行，未來往生佛國。

新書中蓮生活佛自述，自己年已77，「心中一直有一個理想，想寫一本涵蓋了我這一生學習佛法的心得」，但這理想太大了，似乎不可能，然而不顧一切動筆了，便是這本「七旬老僧述心懷」，期盼能照亮眾生的心靈，免於一切迷惑，度過艱辛困難，人人都能見道開悟。

蓮生活佛指出，眾生都是佛，只是被染污所遮蔽，如能淨化染污，便能現證佛果。書中闡明許多人生的智慧，並強調實踐佛法的重要，例如，在酬業方面，不管他人對自己是好是壞，都應視為是來教導我的，因此一切有情眾生都是我的老師，如此必不會生出惡念而犯戒行，更進一步，以最謙卑的心對待眾生，具備了慈悲、真誠、仁義。

有弟子問，如果一切都是宿世因緣造成的，「生死有命，富貴在天」，像宿命論一般，那麼我們還努力做什麼？蓮生活佛答，超越。命運並非不能改變或超越，大善、大修行都可以改變命運，「我只要努力過了，我精進過了，我盡了全力去做，至於成不成，就用去想了！」

西雅圖

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