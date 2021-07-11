麥當勞歡慶MyMcDonald's Rewards酬賓計畫

MyMcDonald's Rewards酬賓計畫

麥當勞 粉絲衆望所歸的忠實粉絲酬賓計畫終於要在全國以MyMcDonald's Rewards方式推出。從7月13日起，麥當勞將在全國展開各項酬賓活動。您只需下載麥當勞應用程式，選擇MyMcDonald's Rewards，然後將中號薯條加入您的購物車中，即可參加薯條派對。

不僅僅如此，麥當勞決心要在聞名世界粉絲日當天，找到最忠實的鐵粉，並且好好的酬謝他們。您將有機會通過聞名世界粉絲比賽證明您是麥當勞最忠實的鐵粉。66位粉絲，每一位代表著麥當勞每一年的歷史，將贏得100萬MyMcDonald's Rewards酬賓積點，讓您的「麥當勞經費」更爲充裕。一位幸運的聞名世界粉絲將獲得終生免費享用薯條。

您只需要從7月13日起在推特(Twitter)上分享您爲什麽是麥當勞忠實鐵粉，標簽@McDonalds，並包括#MyMcDonaldsFanContest和您居住的州。請登入MyMcDonaldsFanContest.com查看完整説明。麥當勞也將誠摯的邀請真正的超級粉絲擔任評審，因爲除了真正的聞名世界粉絲本人外，還有誰能夠看出誰才是最忠實的粉絲呢？

「我們擁有全世界最棒的粉絲，也絕對應該好好報答他們的忠誠，」美國 麥當勞數碼顧客體驗副總裁Alycia Mason表示。「因此我們以無比興奮的心情在全國推出MyMcDonald's Rewards酬賓計畫，與全體顧客一起慶祝聞名世界粉絲日。我們等不及要報答鐵粉們多年來的厚愛，在今後的歲月裏不斷供應他們的最愛 – 就是美味的麥當勞餐飲 。」

歡迎您和我們一起慶祝以您「我們最珍視熱愛的粉絲們」命名的聞名世界粉絲日，衷心感謝這些年來您日夜不斷的守護！

美國麥當勞(McDonald's USA, LLC)以高質量食材多樣化菜單每天服務將近2500萬顧客。美國麥當勞1萬4000家餐廳中百分之95由男女企業家獨立擁有和經營。欲知詳情，請登入www.mcdonalds.com，通過推特追踪Twitter @McDonalds，或參考臉書專頁www.facebook.com/mcdonalds。