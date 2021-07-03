貴騰大賭場贏得AAA四鑽級殊榮

貴騰大賭場

加州 羅勒爾特公園市ROHNERT PARK─貴騰大賭場(Graton Resort & Casino) 佔地65英畝，擁有200間豪華客房和套房，日前憑藉著卓越的服務品質，榮獲AAA美國汽車協會的四鑽級評等，成功躋身全美頂級酒店之列。

AAA每年評鑑的2萬7000家酒店之中，僅有6.3%能獲得四鑽評等。「取得四鑽的榮譽，對貴騰大賭場來說是一項非凡的成就，同時也呼應了我們一直以來的使命，致力提供最優質的客戶體驗。我們的專業團隊每天盡心盡力地工作，以確保我們的賭場能做到盡善盡美」， Graton Rancheria 印第安人聯盟部落主席 Greg Sarris 說道。「隨著加州6月15日的全面開放，我們期待所有顧客再度光臨，親身體驗四鑽級的優質服務，同時也盡情享受一些樂趣！」

貴騰豪華客房設備包括：一張特大床或兩張雙人床，面積515平方呎，設計風格摩登時尚。採用320高密度埃及精梳棉織床單、蓬鬆柔軟羽絨被、親膚抗敏睡枕，營造舒適睡眠。55吋液晶平面電視。優雅簡約的高級傢俱和大理石檯面。座位區可容納3位訪客，提供符合人體工學的坐椅。大型辦公桌區配置多個USB連接埠。數位恆溫中央空調系統。浴室內有寬敞的梳妝區，備有雙水槽和多重收納架，及具放大功能的柔光化妝鏡。優質重磅純棉毛巾。獨立廁所空間。

渡假酒店設施包括：Spa與沙龍占地1萬平方呎，提供優質療程和服務。健身中心占地1200平方呎，提供先進的心肺和重量訓練器材。擴建的泳池區（14萬8000加侖容量泳池）設有酒吧、池畔餐廳、寬敞涼亭和舒適的躺椅。精彩豐富的遊戲體驗，提供3000台角子老虎機、視頻撲克遊戲機、實況撲克和超過130張的遊戲賭檯。酒店住客24小時接待櫃台/客房服務。

豐富美味佳餚，任君選擇：630 Park頂級牛排館（高級牛排和海鮮美饌，和豐富多樣的酒類選擇）。Tony's of North Beach和 Tony's Slice House（提供義大利 麵、披薩、開胃菜和沙拉等佳餚，均採用Tony的馳名食譜烹製。Tony's 剛榮獲福布斯評選為「全美最佳披薩店」）。Daily Grill燒烤餐廳（經典新鮮美式料理）。Boathouse Asian Eatery亞洲風味餐廳（創新亞洲美食 ）。休閒餐飲區，供應墨西哥捲餅、漢堡、湯麵等多樣風味簡餐和特色咖啡飲品。

座落於北加州極富盛名的酒鄉索諾瑪郡，貴騰大賭場猶如一顆璀璨明珠鑲嵌於連綿起伏的丘陵。賭場隸屬於GRATON RANCHERIA印第安部落聯盟並由該聯盟負責營運，提供刺激的賭檯遊戲、最新的角子老虎機和豐富多樣的高級和休閒美食，讓遊客和當地居民有更多娛樂選擇。欲知更多相詳情，請瀏覽www.gratonresortcasino.com。