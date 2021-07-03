日本富士高端醫療按摩椅

傳遞健康理念，奉獻世界上最好的日本 富士高端醫療按摩椅絕對是一項讓自己及家人身心愉悅，健康有「椅」靠的優質投資。震撼的超級優惠大酬賓高達60%的折扣，60期的分期付款，零利息，無頭款，買一送二，買大送小，限時限量。國慶節期間購買日本富士高端醫療撞摩椅 FJ-8500，人工智能 、4D 深度按摩大師級按摩椅再送兩台富士高端按摩筋膜槍，一台健康使用，一台上班使用。讓你的健康不離身，隨時隨地能夠消除疲勞和慢性疼痛，恢復體力。再加上超級省錢更新以舊換新的促銷項目，深受顧客喜愛。長期使用按摩椅會對按摩的力度和強度的要求增加，舊款按摩椅達不到身體的要求。

按摩到位的最新款FJ-8500人工智能4D按摩椅。三合一多種促銷讓華人僑胞能夠在家天天保健。FJ-8500深層按摩能激活人體的神經傳遞介質多巴胺、血清素和去甲腎上腺素，加速血液循環，促進新陳代謙謝，放鬆全身肌肉，消除疲勞和慢性疼痛，更新細胞，清除乳酸第有害的物質，加速組織器官修復，提高免疫力、抵抗力、恢復機體活力，保促進睡眠，增加機體的活動能力，預防肌肉萎縮，抗衰老，抗病毒。能夠在目前疫情 超負荷的生活壓力下緩解身心壓力，平衡自律神經。特別對老年人新陳代謝低下，缺乏運動，身患慢性疾病的老年關節炎有輔導康複的驚人效果。

一天一塊錢，健康長壽30年。日本富士高端按摩椅FJ-8500從上市至今市場反應熱烈。搶購踴躍。需求量猛增，供不應求。當今的局面是豪宅、豪椅銷售火爆。疫情改變了大家對自己健康的認識。高端按摩椅不僅是為了享受，更是按摩必須到位才能徹底消除壓力、疲勞、緊張、焦慮、恐懼。放鬆平衡身心，保護機體增強抵抗力和免疫力。生命誠可貴，健康價真高。健康投資日本富士高端醫療按摩椅是疫情期間的最供選擇。

日本富士高端按摩椅Fujiryoki創立於1954年，已有70年的歷史。創作造了世界上第一台按摩椅，日本年年銷量冠軍，擁有多項世界專利。FJ-8500 富士高端按摩椅有以下功能：人工智能、4D 機芯、SL 雙軌道 135cm、GPS身體測試功能、拉筋牽引治療坐骨袖神經痛、零重力、智能感應 LED 操作熒幕、一鍵到位，快速鍵感應、記憶功能、24個全自動程序、電腦軟件達724種變化模式、藍牙高級音響、熱療、深度按摩拳拳到點，層層到位、人體機械氣壓雙重按摩點擊人體90%、腿部腳部自動延長、波浪或氣壓臀部腿部、腳底反射區按摩、勞斯萊斯紳士風格造型、全家或全公司定型按摩。

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