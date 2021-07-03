日本富士高端醫療按摩椅
傳遞健康理念，奉獻世界上最好的日本富士高端醫療按摩椅絕對是一項讓自己及家人身心愉悅，健康有「椅」靠的優質投資。震撼的超級優惠大酬賓高達60%的折扣，60期的分期付款，零利息，無頭款，買一送二，買大送小，限時限量。國慶節期間購買日本富士高端醫療撞摩椅 FJ-8500，人工智能、4D 深度按摩大師級按摩椅再送兩台富士高端按摩筋膜槍，一台健康使用，一台上班使用。讓你的健康不離身，隨時隨地能夠消除疲勞和慢性疼痛，恢復體力。再加上超級省錢更新以舊換新的促銷項目，深受顧客喜愛。長期使用按摩椅會對按摩的力度和強度的要求增加，舊款按摩椅達不到身體的要求。
按摩到位的最新款FJ-8500人工智能4D按摩椅。三合一多種促銷讓華人僑胞能夠在家天天保健。FJ-8500深層按摩能激活人體的神經傳遞介質多巴胺、血清素和去甲腎上腺素，加速血液循環，促進新陳代謙謝，放鬆全身肌肉，消除疲勞和慢性疼痛，更新細胞，清除乳酸第有害的物質，加速組織器官修復，提高免疫力、抵抗力、恢復機體活力，保促進睡眠，增加機體的活動能力，預防肌肉萎縮，抗衰老，抗病毒。能夠在目前疫情超負荷的生活壓力下緩解身心壓力，平衡自律神經。特別對老年人新陳代謝低下，缺乏運動，身患慢性疾病的老年關節炎有輔導康複的驚人效果。
一天一塊錢，健康長壽30年。日本富士高端按摩椅FJ-8500從上市至今市場反應熱烈。搶購踴躍。需求量猛增，供不應求。當今的局面是豪宅、豪椅銷售火爆。疫情改變了大家對自己健康的認識。高端按摩椅不僅是為了享受，更是按摩必須到位才能徹底消除壓力、疲勞、緊張、焦慮、恐懼。放鬆平衡身心，保護機體增強抵抗力和免疫力。生命誠可貴，健康價真高。健康投資日本富士高端醫療按摩椅是疫情期間的最供選擇。
日本富士高端按摩椅Fujiryoki創立於1954年，已有70年的歷史。創作造了世界上第一台按摩椅，日本年年銷量冠軍，擁有多項世界專利。FJ-8500 富士高端按摩椅有以下功能：人工智能、4D 機芯、SL 雙軌道 135cm、GPS身體測試功能、拉筋牽引治療坐骨袖神經痛、零重力、智能感應 LED 操作熒幕、一鍵到位，快速鍵感應、記憶功能、24個全自動程序、電腦軟件達724種變化模式、藍牙高級音響、熱療、深度按摩拳拳到點，層層到位、人體機械氣壓雙重按摩點擊人體90%、腿部腳部自動延長、波浪或氣壓臀部腿部、腳底反射區按摩、勞斯萊斯紳士風格造型、全家或全公司定型按摩。
日本富士按摩椅公司傳遞健康正能量進入千萬家，造福億萬人。查詢產品請電：1-888-266-1618。公司地址：4399 Ingot St, Fremont, CA 94538。
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