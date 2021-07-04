For you, a thousand times over相信每位都不會忘記《追風箏的人》中哈桑對阿米爾的經典台詞：為你，可以千千萬萬遍。經典的力量，在於人性的永恆，在於美的永恆，在於價值觀的永恆，在於對執著的永恆，在於遇見更好的自己。

位於南三藩市的經典水餃始終堅持把手工擀皮與新鮮融為一體，每日從市場上採購新鮮蔬菜和肉類，親自熬製獨特底料，為水餃的味道鮮美打下基礎。此外還有專業師傅親自手工擀皮，加上面質優良，麵筋有勁，致使餃子皮薄，陷大，口感極佳，一吃一流油的感覺，新鮮手工的水餃加上工作程序的嚴格把關，從料到陷，從陷到麵，從麵到樣，層層把關，道道鑑合，千千萬萬遍，永恆堅持，成就經典。

經典水餃現推出白菜水餃、韭菜豬肉蝦水餃、白菜羊肉水餃、韭菜雞肉水餃、素菜水餃、玉米雞水餃、韭菜鮮蝦水餃等新鮮手工水餃。除水餃之外，店內還有鍋貼、牛肉捲餅、流沙包、叉燒包、紅豆包等各式點心；椒鹽排骨、椒鹽魚片、左宗棠雞、核桃 蝦、各式煎麵；以及滷味醬牛肉、涼拌豬耳絲、涼拌干絲、香脆黃瓜等各種你愛吃的滷味菜品。

《A Kite Runner》是一次心靈的旅程，追風箏的人，為你可以千千萬萬遍，是對憧憬的執著。經典水餃，永恆堅持，成就經典，期待遇見！

經典水餃：136 Hazelwood Dr, South San Francisco, CA 94080。預訂電話：650-588-6858。