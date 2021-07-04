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昌興珠寶香奈兒J12 Pink Crush限量版腕錶

工商訊
香奈兒J12 Pink Crush
香奈兒J12 Pink Crush

紀錄女人生命中每個重要的瞬間，是香奈兒（CHANEL）J12系列腕錶賦予自身的重要使命。結合俐落造型與完美線條，系列腕錶散發著濃厚品牌獨有的雋永獨特與魅力。全新J12 Pink Crush限量版腕錶注入了柔美的粉紅色調，為系列腕錶增添夢幻優雅風格。純淨的白色基底，經由超過攝氏1300度的高溫淬鍊，打造出絲綢般的光滑錶面，完美搭配為系列腕錶帶來全新驚喜，簡約迷人、歷久彌新。

J12 Pink Crush腕錶以33mm尺寸白色高抗磨陶瓷及精鋼錶殼打造，搭配同材質錶鍊。錶款採用精鋼單向旋轉式錶圈，藍寶石環圈下設有白色清漆和粉紅色清漆數字時標。而白色清漆錶盤，則設有粉紅色陶瓷數字時標。精鋼旋入式錶冠上鑲嵌以凸圓形白色高抗磨陶瓷材質，並搭載三重折疊式精鋼錶扣以及高精準石英機芯，擁有200尺防水深，全球限量1200支。

欲知詳情，歡迎親臨昌興珠寶鐘錶金行旗艦店：Santa Clara Westfield Valley Fair，地址：2855 Stevens Creek Boulevard, Suite 1251, Santa Clara, CA 95050，電話：408-983-2688；或登錄http://www.chpremier.com。

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