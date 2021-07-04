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安樂居長者全面護理計畫

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安樂居長者全面護理計畫
安樂居長者全面護理計畫

安樂居（ON LOK）的「長者全面護理計畫」（PACE）創立於1971年，乃全國首創的一項優質服務。即使新冠疫情期間仍持續向社區推介，希望幫助舊金山縣、佛利蒙、聯合市、聖荷西等地有需要的長輩同胞。

目前，安樂居已分別在舊金山Bush街、跑華街、Geary街、30街、東灣佛利蒙、東聖荷西和聖荷西市中心設有7個日間護理中心。

PACE計畫是一項專為長者開設的全面醫療保健計畫，它將許多服務整合在一起。包含了安樂居各中心內的聽力、眼科、牙科、足科和其他專科等合約醫生服務。會員也可以在保持社交距離的情況去，就近前往各分中心，進行物理治療、見社工等。

在疫情發生前，安樂居的車隊早上會將會員送至各分中心，下午就會送他們回家，也會給部分會員提供到府送餐服務。

相較其他機構的送餐服務，安樂居最大的不同是有專業營養師針對每位會員量身訂做營養餐。因為食物可以影響健康，尤其是對於患有糖尿病、高血壓等健康狀況的會員，營養師會在專業研究後，提供能幫到長者的健康飲食。

如果會員需要緊急服務，安樂居有24小時熱線。此外，安樂居還有上門照顧長者的家居護理服務，提醒長者吃藥、打掃房間等。

安樂居的會員均可獲得不同的社工服務，例如聊天、解答身心問題等。每位社工都擁有執照，且受過專業訓練和背景審查。

安樂居之所以廣受長者歡迎，主要在於其護理計畫，全方位且貼心。而其他日間護理服務可能不包含醫療、或沒有自己的家居護理員，而安樂居全部提供。

當2020年新冠疫情嚴重時，很多會員都表示，很幸運能接受安樂居的貼心服務，如果沒有安樂居的服務，不知道如何解決煮飯、洗衣服、買菜等日常生活問題。

安樂居的專業團隊，目前提供的服務有：餐飲、社工諮詢、智力遊戲、視訊遠程診療、案例管理、護理及監測等。

有意申請加入PACE計畫的長者，年齡需要在55歲以上，並且是居住在舊金山縣、佛利蒙、聯合市、聖荷西的服務範圍內。安樂居在接到申請後，會先做一個評估，通過評估後，再經過州府審核，即可加入，簡單便捷。

安樂居除了接收白卡和紅藍白卡, 也致力幫助有興趣的長者申請加入。

查詢電話：1-866-526-9622。或掃描新聞稿照片上的二維條碼查詢詳情。

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