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昌興珠寶代理Grand Seiko Elegance系列腕錶

工商訊
Grand Seiko Elegance系列GMT節氣春分腕錶
Grand Seiko Elegance系列GMT節氣春分腕錶

季節與節氣的變換在四季分明的日本深刻影響了當地的文化。擷取自不同季節中大自然的細微轉變，Grand Seiko品牌將季節之美融入腕錶設計，使人們更貼近時間的本質。繼Heritage系列季節腕錶與Soko特別版腕錶之後，品牌再次自季節汲取靈感，推出Elegance系列節氣GMT版本腕錶，包括春季的「春分」、夏季的「小暑」、秋季的「寒露」以及冬季的「冬至」等四種版本。

春分為初春降臨的時刻，更是山櫻將翠綠的山林點綴成奼粉嫣紅之時。Elegance系列GMT節氣春分腕錶以39.5mm尺寸不銹鋼錶殼打造，柔和的錶殼造型承襲品牌的經典輪廓，側面經過超鏡面拋光處理。細緻的綠色錶盤將初春的色彩詮釋得栩栩如生，並以玫瑰金色襯托出春天降臨的溫暖氣息。性能方面，腕錶搭載Hi-Beat 36000 GMT 9S86自動兼手動上鍊機芯，擁有雙時區和日期顯示功能，以及動力儲存55小時。

欲知詳情，請親臨昌興珠寶鐘錶金行灣區二家旗艦店：

Santa Clara Westfield Valley Fair，地址：2855 Stevens Creek Boulevard, Suite 1251, Santa Clara, CA 95050，電話：408-983-2688。

Palo Alto Stanford Shopping Center，地址：180 El Camino Real, Suite 155, Palo Alto, CA 94304，電話：650-223-0888； 或登錄http://www.chpremier.com。

灣區 日本 Boulevard

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