昌興珠寶代理Grand Seiko Elegance系列腕錶

Grand Seiko Elegance系列GMT節氣春分腕錶

季節與節氣的變換在四季分明的日本 深刻影響了當地的文化。擷取自不同季節中大自然的細微轉變，Grand Seiko品牌將季節之美融入腕錶設計，使人們更貼近時間的本質。繼Heritage系列季節腕錶與Soko特別版腕錶之後，品牌再次自季節汲取靈感，推出Elegance系列節氣GMT版本腕錶，包括春季的「春分」、夏季的「小暑」、秋季的「寒露」以及冬季的「冬至」等四種版本。

春分為初春降臨的時刻，更是山櫻將翠綠的山林點綴成奼粉嫣紅之時。Elegance系列GMT節氣春分腕錶以39.5mm尺寸不銹鋼錶殼打造，柔和的錶殼造型承襲品牌的經典輪廓，側面經過超鏡面拋光處理。細緻的綠色錶盤將初春的色彩詮釋得栩栩如生，並以玫瑰金色襯托出春天降臨的溫暖氣息。性能方面，腕錶搭載Hi-Beat 36000 GMT 9S86自動兼手動上鍊機芯，擁有雙時區和日期顯示功能，以及動力儲存55小時。

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