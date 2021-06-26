加州五系中醫藥大學説明會

資深教授Prof. George Lu 在課堂上細述中醫理論及臨床診斷療法。

加州 五系中醫藥大學6月27日（周日）太平洋夏令時間下午2時，DTCM/MTCM 秋季入學（網上）説明會，請提前上網預約登記https://FiveBranches.edu/co。

秋季入學（網上）説明會重點：一、網上教學與診所實習並重。二、通過考照只不過是起步點。三、加州五系教學與臨床培訓。四、讓你成為病人長期信賴的醫師。

加州五系中醫藥大學中文DTCM課程/學位，2020年6月已獲得ACAOM全面認證。為南灣唯一合格認證全資格的中醫藥大學，凡該校學生畢業後，均具備參加中醫針灸師執照考試資格。

加州五系在疫情 期間，為在學的所有同學，繼續提供高度安全的教學環境。該校認真地採用各種形式，包括在線教育 ，達到促進臨床技能，和維持高知識水平的目標。

加州五系中醫藥大學今日的成就，主要歸功於該校教授及醫師群多年來的努力奉獻。彭振能教授、趙振平教授、馮前教授及胡露茜教授於該校任教已超過29年。時至今日，該校擁有的優秀師資規模已達200餘人。

回顧校史上最令人深感難忘的時刻總是：每當病人恢復健康後，在路上巧遇時以溫情擁抱與笑顏回報該校教員醫師以示感激之情、或在親友面前開心地分享中醫是如何適時挽救了自己的性命；以及每當畢業生心懷感激，在畢業時離情依依地致贈禮物給老師，以表達感恩提攜之意。扶病、育才對本校而言，是最具意義的事。

無論是該校廣泛全面的學術課程設計、高質量的課堂及臨床教學、熱誠真摯於教學的師資、勤勉的教務行政人員及學生，這些努力貢獻正是促使該校能在西方社會中，能持續發揚傳承中醫文化的堅實推動能量。

請在網上預約預約登記https://FiveBranches.edu/co，2021年06月27日（周日）太平洋夏令時間下午2時在網上與會面，了解更多資訊。