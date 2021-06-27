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蓮生活佛慶祝釋迦牟尼佛誕辰

工商訊
蓮生活佛帶領大眾浴佛開啟
蓮生活佛帶領大眾浴佛開啟

西雅圖雷藏寺6月19日舉行慶祝釋迦牟尼佛誕辰的浴佛法會，大雄寶殿燈火輝煌、花團錦簇，蓮生活佛帶領大眾輪流舀起香湯，淋浴在佛陀初生時一手指天、一手指地的金身上。

蓮生活佛開示，釋迦牟尼佛有法身、報身，和應化身，法身是毘盧遮那佛，報身是盧舍那佛，應化在娑婆世界成為佛教教主的，就是釋迦牟尼佛。

蓮生活佛說，「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意，是諸佛教」這偈中，「諸惡莫作，眾善奉行」是所有宗教共通的修行方法，而「自淨其意」是佛教的不共法，佛教徒需清淨自己的意念，意念清淨了，自然也就身清淨、口清淨，所以意念最重要。

揆諸經典，關於諸佛如來的三身，佛教徒朗朗上口的心經中，「不生不滅，不垢不淨，不增不減」講的便是法身境界，然而甚深空性，離言絕相，唯證方知；報身是佛陀無量功德所感得的圓滿色身；應化身是佛陀為度眾生而慈悲應世化現。

蓮生活佛曾指出，給釋迦牟尼佛沐浴，象徵著自己及自己的佛性也都沐浴了，這不只是表面上的意義，而是內在身心都得到沐浴，所以浴佛之後，就成為身心清淨的人。因此，所謂浴佛，重要的是沐浴自己，使自己身心清淨。清淨，又有智慧，懂得修行，未來便能證得佛陀的清淨法身。

西雅圖

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