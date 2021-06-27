抗擊疫情 我們可以做

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為支持拜登政府的「抗擊疫情 ，我們可以做到」公共教育推廣活動，以提高人們對COVID-19 疫苗 的信心並鼓勵接種疫苗，TDW+Co公司與美國 衛生與公共服務部合作，為亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民(AANHPI) 媒體於6月10日周四舉行了線上新聞發布會。

在線上，來自不同州的醫學專家提供了疫情經驗，及最新、值得信賴的 COVID-19 疫苗信息。演講者包括：美國衛生與公眾服務部醫務總監Vivek H. Murthy醫學博士；美國衛生與公眾服務部醫務辦公室Adelaida M. Rosario博士；來自舊金山東北醫療服務的沈愛梅醫學博士。

在現場提問環節，醫學專家回答了有關COVID-19疫苗的安全性和有效性問題，如何確保安全，防止新冠進一步蔓延，和AANHPIs面臨的健康衛生不公平。COVID 給數百萬美國人帶來了巨大的痛苦，但 COVID-19 疫苗給許多家庭和社區帶來了希望。截至6月10日，疾病預防控制中心報告說，現在有1.72億居住在美國的人已完全接種疫苗。其中，至少6.1%的亞洲人和0.3% 的夏威夷原住民和太平洋島民群體至少接種過一次疫苗，估計有626萬人。Vivek H. Murthy說到。「而我們在這些經驗當中看到了兩件事情：第一，疫苗在預防 COVID 方面仍然非常有效。第二，它們還保留了非常強大的安全性。」

AANHPI社區在疫情期間面臨著獨特的挑戰，包括由於語言障礙、對計算機技術的熟悉程度低、錯誤信息以及對疫苗或疫苗背後的科學的誤解而難以獲得有關 COVID-19 和疫苗的信息。「作為一名科學家，最讓我擔心的是缺乏關於AANHPI人群的分類數據，」Adelaida M. Rosario博士說。「缺乏針對我們多元人種的特定數據掩蓋了由社會經濟、健康和可及性所造成的不平等現象。這樣會讓我們的多族裔社區不被看見，讓人覺得隱形。」醫學專家們一致同意以下的CDC指南盡快接受疫苗注射，來保護能到你的家人，親人和社區。所有12歲及以上的人現在都有資格接種 COVID-19 疫苗。

「小兒科醫生建議家中有 12 歲及以上孩童的父母應該儘早帶孩子接種疫苗。這是確保學生和老師安全的最佳方式，」沈愛梅醫生說到。「打疫苗的好處要遠遠大於潛在的風險。」關於疫苗副作用的問題。「有副作用是正常的，這樣我們才知道我們的免疫系統有效果。」她說，「副作用因人而異，有些人會出現手臂酸、低燒等症狀，但是這些都是暫時的情況。」

在接種任何疫苗之前，請務必諮詢您的醫生。如果您正在尋找其他資源，請向您信任的當地領導人求助。如果您可以上網並能夠在線搜索信息，請訪問CDC等可信來源、訪問vaccines.gov或將您的郵遞區號發送至438829以查找您附近的疫苗點。抗擊疫情，我們可以一起做到。