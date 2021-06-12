轉訂麒麟電視+電話向高額月費說拜拜

麒麟電視

每月花24.99元話費打全球實在是太貴了！想要降級還得支付更改費或違約金，想要取消合約，更是得支付高額手續費和罰款。

新的一年還要繼續支付高昂的電話費嗎？想要更佳服務，更低價格，馬上轉訂麒麟電視+電話！麒麟電話全球任打只需9.99元/月，只花不到一半錢，中文電視任看，電話全球任打！無論您是哪家公司的用戶（italk,AT&T,Comcast,Verizon,Spectrum,Optimum）轉麒麟電視+電話均可獲得超低月費，領取高達200元大禮！

尚有合約綁定的用戶也無需擔心，麒麟來幫你解決！快快致電麒麟的客服代表獲取吧，每天10個名額，先到先得，優惠僅限本月，過期不候。北美最低價，同時還擁有更豐富的電視頻道和優質電話服務，麒麟電視是您的不二選擇。最重要的是，選擇我們，沒有合約束縛，您可以自由訂退，不必繳納任何罰金。

身在海外的華人 ，最渴求的就是如何在不多花錢不折騰的情況下看上中文電視。麒麟電視擁有60+兩岸四地中文頻道，包含鳳凰台、民視、華視、湖南衛視、東方衛視等精品頻道。中美同步收看最新資訊、最火真人秀及熱播影視劇。海量影視點播，熱播劇同步更新，父母愛看的戲曲和養生節目，小朋友喜歡的動畫片，都能得到滿足。一個帳戶，多種終端，手機 、iPad、電視機、Amazon Fire TV都能觀看。高清畫質，無限享受。

作為全球領先的互聯網電視、家庭電話、商業電話三合一服務提供者，麒麟電話可以讓您撥打北美本地及全球任何一部普通座機或者手機，是能確保美中之間順暢通話的最佳通訊產品。麒麟電話北美最低價，家庭電話+免費綁定兩部手機，贈送免費中國回撥號，免費保留原號碼。無限撥打全球30個國家和地區。

麒麟電話+麒麟電視組合兩年低價保證，無合約限制，可隨時取消。相對於其他商家必須綁定一年以上的條件限制，我們的服務讓您選擇更自由，使用更無憂。仍在使用其他公司服務的北美華人家庭還等什麼，快撥打麒麟的服務熱線諮詢一下吧！

麒麟電視推出的北美華人企業通訊首選-麒麟雲總機受到華人商家的熱烈歡迎，提供多種強大功能而月費只有傳統電信公司的30%，讓您的客戶資源只會增加，永不流失，特別適合診所、律師樓、旅行社、會計師、貸款 公司、資產規劃公司、培訓學校、中餐館、電召車公司等。

麒麟雲總機諮詢熱線 888-207-5956，更多詳情請登錄麒麟雲總機網站www.kylintv.com。